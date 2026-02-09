ГРОЗНЫЙ, 9 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вбросом слухи об аварии с участием его сына Адама Кадырова.

Он также назвал борьбу с фейками особенно актуальной для региона. Недостоверная информация, касающаяся Чечни, всегда "по какой-то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере", отметил Кадыров.