https://ria.ru/20260209/kadyrov-2073319291.html
Кадыров назвал вбросом слухи об аварии с участием его сына
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вбросом слухи об аварии с участием его сына Адама Кадырова. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T21:24:00+03:00
2026-02-09T21:24:00+03:00
2026-02-09T21:24:00+03:00
рамзан кадыров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:634:2047:1785_1920x0_80_0_0_52b425ca0cddc3bf62813980a056ee9e.jpg
https://ria.ru/20260206/chechnya-2072602498.html
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:442:2047:1977_1920x0_80_0_0_b024fe2627576420614d7b0b2769f008.jpg
рамзан кадыров, общество
Кадыров назвал вбросом слухи об аварии с участием его сына
Кадыров назвал вбросом слухи об аварии с участием его сына Адама