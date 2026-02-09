Эксперт оценил вероятность нанесения Израилем ударов по Ирану

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Израиль воспринимает промедление США с ударами по Ирану и принуждение его к согласию как возможность для Тегерана выиграть время, но при этом реальная вероятность одиночных действий Израиля против Ирана пока не слишком высока, ее можно оценить как 50/50, поделился мнением с РИА Новости востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Леонид Цуканов.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что Израиль предупредил США о возможности нанесения удара по Ирану в одиночку в том случае, если Тегеран "перейдет красную черту". Также издание сообщило, что израильские чиновники заявили своим американским коллегам, что иранская программа по разработке и производству баллистических ракет является для еврейского государства экзистенциальной угрозой.

"Промедление США с нанесением удара по Ирану и принуждением Тегерана к какому-то абсолютному согласию, касающемуся в том числе ограничения баллистической программы, воспринимаются как попытки Тегерана выиграть время и подготовиться лучше к гипотетической войне", - сказал Цуканов.

Он уточнил, что с учетом того, что протесты в Иране, организованные, по его словам, с участием США и Израиля, провалились, израильятяне беспокоятся, что окно возможностей для нанесения удара снижается. При этом, по словам эксперта, реальная возможность сепаратных от США действий Израиля пока не высока.

"Риск пока 50/50. С одной стороны, в 2025 году Израиль действовал самостоятельно и инициативно, не дожидаясь развертывания сил США, а Штаты присоединились к операции на финальном этапе", - добавил эксперт.