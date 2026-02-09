Рейтинг@Mail.ru
Израиль предупредил США, что сам может нанести удар по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
07:35 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/izrail-2073105368.html
Израиль предупредил США, что сам может нанести удар по Ирану, пишут СМИ
Израиль предупредил США, что сам может нанести удар по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
Израиль предупредил США, что сам может нанести удар по Ирану, пишут СМИ
Израиль предупредил США, что может нанести удар по Ирану в одиночку, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T07:35:00+03:00
2026-02-09T07:35:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль
В мире, Иран, США, Израиль
Израиль предупредил США, что сам может нанести удар по Ирану, пишут СМИ

Jerusalem Post: Израиль предупредил США, что может ударить по Ирану в одиночку

© Getty Images / Hanan IsacharВид на Иерусалим
Вид на Иерусалим - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Getty Images / Hanan Isachar
Вид на Иерусалим. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Израиль предупредил США, что может нанести удар по Ирану в одиночку, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на источники.
"Мы сказали американцам, что сами нанесем удар, если Иран перейдет красную черту, которую мы обозначили по баллистическим ракетам", - приводит газета слова одного из источников в израильском министерстве обороны.
Издание также пишет, что израильские чиновники заявили своим американским коллегам, что иранская программа по разработке и производству баллистических ракет является для еврейского государства экзистенциальной угрозой.
Отмечается, что за последние недели о намерениях Израиля по срыву планов Ирана касательно ракет было сообщено американским военным через различные источники. Примечательно, что, согласно газете, израильские военные уже разработали планы операций, в которые входят удары по ключевым производственным объектам.
В пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе.
Встреча Ирана и США при посредничестве Омана прошла в пятницу впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
В миреИранСШАИзраиль
 
 
