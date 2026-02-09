Израиль предупредил США, что сам может нанести удар по Ирану, пишут СМИ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Израиль предупредил США, что может нанести удар по Ирану в одиночку, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на источники.
"Мы сказали американцам, что сами нанесем удар, если Иран перейдет красную черту, которую мы обозначили по баллистическим ракетам", - приводит газета слова одного из источников в израильском министерстве обороны.
Издание также пишет, что израильские чиновники заявили своим американским коллегам, что иранская программа по разработке и производству баллистических ракет является для еврейского государства экзистенциальной угрозой.
Отмечается, что за последние недели о намерениях Израиля по срыву планов Ирана касательно ракет было сообщено американским военным через различные источники. Примечательно, что, согласно газете, израильские военные уже разработали планы операций, в которые входят удары по ключевым производственным объектам.
Встреча Ирана и США при посредничестве Омана прошла в пятницу впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.