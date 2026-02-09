Экс-глава МИД Италии нервничал перед встречей с Лавровым, рассказал посол

РИМ, 9 фев – РИА Новости. Бывший посол Италии в России Джорджо Стараче рассказал РИА Новости, как в феврале 2022 года глава МИД Италии Луиджи Ди Майо нервничал перед встречей в Москве с опытным российским коллегой Сергеем Лавровым.