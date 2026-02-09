Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Италии нервничал перед встречей с Лавровым, рассказал посол - РИА Новости, 09.02.2026
19:23 09.02.2026
Экс-глава МИД Италии нервничал перед встречей с Лавровым, рассказал посол
в мире
россия
италия
москва
джорджо стараче
луиджи ди майо
сергей лавров
В мире, Россия, Италия, Москва, Джорджо Стараче, Луиджи Ди Майо, Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
РИМ, 9 фев – РИА Новости. Бывший посол Италии в России Джорджо Стараче рассказал РИА Новости, как в феврале 2022 года глава МИД Италии Луиджи Ди Майо нервничал перед встречей в Москве с опытным российским коллегой Сергеем Лавровым.
По словам дипломата, переговоры состоялись 17 февраля 2022 года в здании МИД России. В Москве в тот день было холодно, падал снег. До здания МИД России Ди Майо и Стараче добрались сквозь "переменчивый ветер" от посольства Италии, которое находится в переулках между Арбатом и Пречистенкой.
Ситуация с Гренландией показала зыбкость отношений ЕС и НАТО, заявил Лавров
Ситуация с Гренландией показала зыбкость отношений ЕС и НАТО, заявил Лавров
Вчера, 17:37
"Молодой итальянский министр был взволнован встречей с Сергеем Лавровым - ветераном дипломатии, пережившим многие мировые события", - вспомнил Стараче.
Ди Майо на тот момент было 35 лет. Должность главы МИД Италии он занимал с весны 2019 года.
Он отметил, что беседа была продолжительной, подробной и в целом проходила в теплой атмосфере, несмотря на уже ощущавшуюся напряженность в отношениях между Россией и Западом из-за ситуации вокруг Украины. Перед тем как попрощаться, Лавров с полуулыбкой остановил итальянских собеседников и пригласил их в Крым, вспомнил Стараче.
Лавров раскритиковал объявления Макрона о планируемом звонке Путину
Лавров раскритиковал объявления Макрона о планируемом звонке Путину
Вчера, 13:25
 
