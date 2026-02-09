Посол России назвал отношения с Италией содержательно стерилизованными

РИМ, 9 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Отношения России и Италии находятся в стерилизованном состоянии, Рим предпочел отказаться от национальных интересов в пользу глобалистских либеральных сил и их порождения в Киеве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Итальянской Республике Алексей Парамонов.