Посол России назвал отношения с Италией содержательно стерилизованными
17:03 09.02.2026
Посол России назвал отношения с Италией содержательно стерилизованными
Посол России назвал отношения с Италией содержательно стерилизованными
Отношения России и Италии находятся в стерилизованном состоянии, Рим предпочел отказаться от национальных интересов в пользу глобалистских либеральных сил и их... РИА Новости, 09.02.2026
в мире, россия, италия, рим, алексей парамонов
Посол России назвал отношения с Италией содержательно стерилизованными

Посол Парамонов: отношения России и Италии содержательно "стерилизованы"

© Фото : Посольство РФ в Италии и Сан-МариноПосол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов
Посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Посольство РФ в Италии и Сан-Марино
Посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов. Архивное фото
РИМ, 9 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Отношения России и Италии находятся в стерилизованном состоянии, Рим предпочел отказаться от национальных интересов в пользу глобалистских либеральных сил и их порождения в Киеве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Итальянской Республике Алексей Парамонов.
"Внешне все может показаться вполне штатно: работают посольства, торговые представительства, культурные центры. Но содержательно наши двусторонние отношения существенно выхолощены, как бы стерилизованы", - заявил Парамонов, говоря о "страусиной" и близорукой позиции итальянских властей.
