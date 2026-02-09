Посол России назвал отношения с Италией содержательно стерилизованными

РИМ, 9 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Отношения России и Италии находятся в стерилизованном состоянии, Рим предпочел отказаться от национальных интересов в пользу глобалистских либеральных сил и их порождения в Киеве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Итальянской Республике Алексей Парамонов.
"Внешне все может показаться вполне штатно: работают посольства, торговые представительства, культурные центры. Но содержательно наши двусторонние отношения существенно выхолощены, как бы стерилизованы", - заявил Парамонов, говоря о "страусиной" и близорукой позиции итальянских властей.
"Жаль, что итальянские власти в упряжке со другими европейскими элитами предпочли отказаться от своих национальных интересов в пользу интересов глобалистских либеральных сил и их порождения - ненасытного и коррупционного киевского режима и "химеры" нанесения России стратегического поражения", - подчеркнул посол в интервью ко Дню дипломатического работника.
