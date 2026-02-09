Рейтинг@Mail.ru
Военная помощь Италии Киеву близка к четырем миллиардам евро, заявил посол
14:23 09.02.2026 (обновлено: 14:55 09.02.2026)
Военная помощь Италии Киеву близка к четырем миллиардам евро, заявил посол
Военная помощь Италии Киеву близка к четырем миллиардам евро, заявил посол

Посол Парамонов: объемы военной помощи Италии Киеву приближаются к 4 млрд евро

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 9 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Объемы военной помощи Италии Украине приближаются к 4 миллиардам евро, она идет беспрерывным потоком, заявил в интервью РИА Новости посол России в Риме Алексей Парамонов.
России ни у кого не должно быть иллюзий относительно масштабов военной помощи Италии националистическому режиму Зеленского. Она идет беспрерывным потоком с 2022 года и достигла колоссальной суммы, приближающейся к 4 миллиарда евро. Только на последней неделе января, по данным из открытых источников, из аэропорта Пизы осуществлено два рейса грузовых самолетов ВВС Италии С-130 в польский аэропорт Джешув с военными грузами для Киева. Другие значительные поставки идут по суше и по морю", - сказал дипломат.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Посол оценил возможность восстановления товарного обмена Россия-Бельгия
Вчера, 14:20
По его словам, остается вопрос, почему минобороны Италии тщательно засекречивает эти поставки.
При этом киевский режим принимает подобную "щедрость" как должное и требует еще больше денег и оружия, добавил Парамонов.
Совет министров Италии на заседании в конце декабря 2025 года одобрил указ о продолжении помощи Украине в 2026 году. Ранее Италия одобрила 12 пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но известно, что в него вошли батареи ПВО Samp-T, боеприпасы к ним, а также бронетехника.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Посол рассказал о позиции Вучича по отношению к антироссийским санкциям
Вчера, 13:49
 
