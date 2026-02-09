РИМ, 9 фев – РИА Новости, Александр Логунов. "Колхозная" политика Западной Европы опустила отношения с Россией на "глубины Марианской впадины", итальянские власти предпочитают занимать "страусиную позицию", не прислушиваясь к мнению своих граждан, заявил в интервью РИА Новости посол России в Италии Алексей Парамонов.

Результаты этой близорукой политики, отметил он, все больше сказываются как на внешнеполитических позициях Рима, так и на показателях социально-экономической ситуации и благосостоянии простых итальянцев.