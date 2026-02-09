Рейтинг@Mail.ru
Российский посол назвал колхозной политику Запада в отношении России - РИА Новости, 09.02.2026
10:23 09.02.2026
Российский посол назвал колхозной политику Запада в отношении России
Российский посол назвал колхозной политику Запада в отношении России - РИА Новости, 09.02.2026
Российский посол назвал колхозной политику Запада в отношении России
"Колхозная" политика Западной Европы опустила отношения с Россией на "глубины Марианской впадины", итальянские власти предпочитают занимать "страусиную... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:23:00+03:00
2026-02-09T10:23:00+03:00
Российский посол назвал колхозной политику Запада в отношении России

Посол Парамонов: политика Запада опустила отношения с РФ на океанские глубины

РИМ, 9 фев – РИА Новости, Александр Логунов. "Колхозная" политика Западной Европы опустила отношения с Россией на "глубины Марианской впадины", итальянские власти предпочитают занимать "страусиную позицию", не прислушиваясь к мнению своих граждан, заявил в интервью РИА Новости посол России в Италии Алексей Парамонов.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Украина и Европа стали жертвами собственной пропаганды, считает экс-посол
1 февраля, 10:06
Комментируя ситуацию в отношениях Москвы и Рима, он отметил, что аналогичный вопрос довольно часто звучит на мероприятиях и в России, и в Италии.
"Это говорит о том, что в наших странах достаточно много разумных граждан, кому небезразлична судьба российско-итальянских отношений, которые хотели бы видеть положительные сигналы, свидетельствующие о переменах к лучшему, о начале всплытия наших связей из глубин "Марианской впадины", куда они опустились из-за коллективной, можно сказать "колхозной" политики Западной Европы. Однако в официальном Риме сейчас предпочитают занимать "страусиную позицию", не прислушиваться к мнению своих граждан, делать вид, что отсутствие открытого диалога и сотрудничества с Россией никак не влияет на Италию и ее население. Естественно, это далеко не так", - заявил посол.
Результаты этой близорукой политики, отметил он, все больше сказываются как на внешнеполитических позициях Рима, так и на показателях социально-экономической ситуации и благосостоянии простых итальянцев.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Европа пытается вредить взаимодействию России и Закавказья, заявил Лавров
Вчера, 08:37
В конце января глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не хочет выступать инициатором возобновления диалога с РФ и не намерен предлагать России какие-либо уступки по Украине.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в январе заявил, что способ наладить диалог в Россией будет найден после завершения конфликта на Украине.
Готовая продукция металлургического комбината - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Предстоит борьба". На Западе предрекли раскол в Европе из-за России
7 февраля, 15:37
 
В миреРоссияИталияРимАлексей ПарамоновСергей ЛавровКайя КалласЕвросоюз
 
 
