Российский посол назвал колхозной политику Запада в отношении России

РИМ, 9 фев – РИА Новости, Александр Логунов. "Колхозная" политика Западной Европы опустила отношения с Россией на "глубины Марианской впадины", итальянские власти предпочитают занимать "страусиную позицию", не прислушиваясь к мнению своих граждан, заявил в интервью РИА Новости посол России в Италии Алексей Парамонов.
"Это говорит о том, что в наших странах достаточно много разумных граждан, кому небезразлична судьба российско-итальянских отношений, которые хотели бы видеть положительные сигналы, свидетельствующие о переменах к лучшему, о начале всплытия наших связей из глубин "Марианской впадины", куда они опустились из-за коллективной, можно сказать "колхозной" политики Западной Европы. Однако в официальном Риме сейчас предпочитают занимать "страусиную позицию", не прислушиваться к мнению своих граждан, делать вид, что отсутствие открытого диалога и сотрудничества с Россией никак не влияет на Италию и ее население. Естественно, это далеко не так", - заявил посол.
Результаты этой близорукой политики, отметил он, все больше сказываются как на внешнеполитических позициях Рима, так и на показателях социально-экономической ситуации и благосостоянии простых итальянцев.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
В конце января глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не хочет выступать инициатором возобновления диалога с РФ и не намерен предлагать России какие-либо уступки по Украине.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в январе заявил, что способ наладить диалог в Россией будет найден после завершения конфликта на Украине.