Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Истребители стран-членов НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 9 по 15 февраля, сообщает телерадиокомпания ERR.

Отмечается, что во время учений с 9 по 15 февраля могут выполняться также и сверхзвуковые полеты.