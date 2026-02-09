Рейтинг@Mail.ru
09.02.2026
08:30 09.02.2026
Летчик рассказал о возможностях нового технического облика Су-57
Летчик рассказал о возможностях нового технического облика Су-57 - РИА Новости, 09.02.2026
Летчик рассказал о возможностях нового технического облика Су-57
Истребители пятого поколения Су-57 в новом техническом облике смогут решать большее количество задач и применять новые средства поражения, сообщил летчик Су-57... РИА Новости, 09.02.2026
россия
Летчик рассказал о возможностях нового технического облика Су-57

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Истребители пятого поколения Су-57 в новом техническом облике смогут решать большее количество задач и применять новые средства поражения, сообщил летчик Су-57 Воздушно-космических сил России.
ОАК поставила в российские войска крупную партию Су-57 в новом облике с обновлёнными бортовыми системами и комплексом вооружения.
"Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения", - приводит слова лётчика пресс-служба "Ростеха".
Он подчеркнул, что для реализации целевых задач, поставленных министерством обороны РФ по поставкам в войска особо востребованных образцов вооружения и военной техники, экипажи ВКС выполнили приёмку самолетов Су-57 в новом техническом облике.
"Благодарю представителей завода и всех работников Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха", кто участвовал в создании, сборке и подготовке авиационной техники, за их профессионализм. Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции", - отметил летчик.
Гендиректор ОАК Вадим Бадеха, в свою очередь, назвал самолет лучшим в своём классе. По его словам, истребитель уже прошёл огромную эволюцию и продолжает совершенствоваться.
"Наращиваются возможности вооружения и систем самолета. Сегодня это позволяет решать важнейшие задачи, демонстрируя эффективность и отличные маневренные и боевые качества", - приводит слова Бадехи пресс-служба "Ростеха".
