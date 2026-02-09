Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал об активах семьи судьи Фомина, не подтвержденных доходом - РИА Новости, 09.02.2026
16:25 09.02.2026
Источник рассказал об активах семьи судьи Фомина, не подтвержденных доходом
Источник рассказал об активах семьи судьи Фомина, не подтвержденных доходом - РИА Новости, 09.02.2026
Источник рассказал об активах семьи судьи Фомина, не подтвержденных доходом
Семья российского судьи Виктора Фомина, материалы в отношении которого были направлены в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска, располагает... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:25:00+03:00
2026-02-09T16:25:00+03:00
москва
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
нижегородский областной суд
москва
россия
москва, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, нижегородский областной суд
Москва, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Нижегородский областной суд
Источник рассказал об активах семьи судьи Фомина, не подтвержденных доходом

РИА Новости: семья судьи Фомина имеет недвижимость, не подтвержденную доходами

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Семья российского судьи Виктора Фомина, материалы в отношении которого были направлены в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска, располагает активами, которые не подтверждены доходами, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Активы семьи Фомина сформированы за счет источников, законность происхождения которых не подтверждена. Объекты недвижимости в городе Москве зарегистрированы на его мать и приобретены по заниженной стоимости в период замещения им должности Серпуховского городского прокурора Московской области", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявили в пресс-службе Верховного суда РФ, по поручению председателя суда Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отказала в рекомендации на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда кандидатуры Фомина, материалы были направлены в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска с последующим лишением судейского статуса.
Фомин занимает должность исполняющего обязанности председателя судебной коллегии по административным делам Нижегородского областного суда, говорится на сайте инстанции. Сегодня ВККС рассматривала заявление Фомина о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя этого суда.
Кроме того, Фомин является председателем Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации "Российское объединение судей".
МоскваРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФНижегородский областной суд
 
 
