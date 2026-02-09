https://ria.ru/20260209/istochnik-2073241082.html
Источник рассказал об активах семьи судьи Фомина, не подтвержденных доходом
Источник рассказал об активах семьи судьи Фомина, не подтвержденных доходом - РИА Новости, 09.02.2026
Источник рассказал об активах семьи судьи Фомина, не подтвержденных доходом
Семья российского судьи Виктора Фомина, материалы в отношении которого были направлены в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска, располагает... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:25:00+03:00
2026-02-09T16:25:00+03:00
2026-02-09T16:25:00+03:00
москва
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
нижегородский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260209/prigovor-2073159283.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, нижегородский областной суд
Москва, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Нижегородский областной суд
Источник рассказал об активах семьи судьи Фомина, не подтвержденных доходом
РИА Новости: семья судьи Фомина имеет недвижимость, не подтвержденную доходами
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Семья российского судьи Виктора Фомина, материалы в отношении которого были направлены в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска, располагает активами, которые не подтверждены доходами, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Активы семьи Фомина сформированы за счет источников, законность происхождения которых не подтверждена. Объекты недвижимости в городе Москве
зарегистрированы на его мать и приобретены по заниженной стоимости в период замещения им должности Серпуховского городского прокурора Московской области", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявили в пресс-службе Верховного суда РФ
, по поручению председателя суда Игоря Краснова
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отказала в рекомендации на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда
кандидатуры Фомина, материалы были направлены в Генпрокуратуру
для предъявления антикоррупционного иска с последующим лишением судейского статуса.
Фомин занимает должность исполняющего обязанности председателя судебной коллегии по административным делам Нижегородского областного суда, говорится на сайте инстанции. Сегодня ВККС рассматривала заявление Фомина о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя этого суда.
Кроме того, Фомин является председателем Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации "Российское объединение судей".