Источник рассказал об активах семьи судьи Фомина, не подтвержденных доходом

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Семья российского судьи Виктора Фомина, материалы в отношении которого были направлены в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска, располагает активами, которые не подтверждены доходами, сообщил РИА Новости информированный источник.