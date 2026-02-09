Рейтинг@Mail.ru
В Испании пять младенцев попали в больницу из-за детского питания - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/ispanija-2073268001.html
В Испании пять младенцев попали в больницу из-за детского питания
В Испании пять младенцев попали в больницу из-за детского питания - РИА Новости, 09.02.2026
В Испании пять младенцев попали в больницу из-за детского питания
Пять младенцев госпитализировали в Испании из-за рвотного токсина цереулида, обнаруженного в детском питании, сообщается в докладе Европейского центра... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:56:00+03:00
2026-02-09T17:56:00+03:00
в мире
испания
франция
великобритания
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
nestle s.a.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156026/55/1560265568_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_3601469cbc8d8351cf09f2496ac67428.jpg
https://ria.ru/20260114/dagestan-2067926955.html
https://ria.ru/20260122/nestle-2069690690.html
испания
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156026/55/1560265568_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04aa301c7e3912c5e07f7d001f23987a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, франция, великобритания, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), nestle s.a.
В мире, Испания, Франция, Великобритания, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Nestle S.A.
В Испании пять младенцев попали в больницу из-за детского питания

В Испании пять младенцев госпитализировали из-за цереулида в детском питании

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПолки с детским питанием в гипермаркете
Полки с детским питанием в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Полки с детским питанием в гипермаркете . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пять младенцев госпитализировали в Испании из-за рвотного токсина цереулида, обнаруженного в детском питании, сообщается в докладе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).
Центр опубликовал 6 февраля доклад, посвященный ситуации со здравоохранением в мире. Согласно документу, с января 2026 года были сняты с производства некоторые продукты детского питания из-за обнаружения в них рвотного токсина цереулида, вырабатываемого бактериями Bacillus cereus.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Дагестане изъяли более 200 банок опасной детской смеси
14 января, 22:02
Испании сообщалось о восьми пациентах со случаями рвоты, у всех них есть анамнез употребления потенциально опасного продукта, пяти из них (детям - ред.) потребовалась госпитализация", - говорится в документе центра.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний уточняет, что пока случаи заражения бактериями в Испании не были подтверждены лабораторными анализами.
Также Центр приводит данные по другим европейским странам. Так, во Франции были госпитализированы 11 младенцев. Пять из них ели детское питание, снятое с производства, однако это не удалось подтвердить для других случаев госпитализации.
Великобритании зарегистрировано 36 пациентов с симптомами желудочно-кишечных заболеваний после употребления партий продукции, вызвавших проблему. Тестирование снятого с производства детского питания подтвердило наличие цереулида", - говорится в документе.
Роспотребнадзор сообщил 6 января о введении временного запрета на ввоз в Россию ряда детских сухих смесей Nestle из-за возможного наличия токсина цереулида.
Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием цереулида могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение до шести часов после употребления продукта. Они схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока.
Логотип компании Nestle - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Нидерландах четырем младенцам стало плохо после употребления смеси Nestle
22 января, 19:57
 
В миреИспанияФранцияВеликобританияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Nestle S.A.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала