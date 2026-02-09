В Испании пять младенцев попали в больницу из-за детского питания

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пять младенцев госпитализировали в Испании из-за рвотного токсина цереулида, обнаруженного в детском питании, сообщается в Пять младенцев госпитализировали в Испании из-за рвотного токсина цереулида, обнаруженного в детском питании, сообщается в докладе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

Центр опубликовал 6 февраля доклад, посвященный ситуации со здравоохранением в мире. Согласно документу, с января 2026 года были сняты с производства некоторые продукты детского питания из-за обнаружения в них рвотного токсина цереулида, вырабатываемого бактериями Bacillus cereus.

"В Испании сообщалось о восьми пациентах со случаями рвоты, у всех них есть анамнез употребления потенциально опасного продукта, пяти из них (детям - ред.) потребовалась госпитализация", - говорится в документе центра.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний уточняет, что пока случаи заражения бактериями в Испании не были подтверждены лабораторными анализами.

Также Центр приводит данные по другим европейским странам. Так, во Франции были госпитализированы 11 младенцев. Пять из них ели детское питание, снятое с производства, однако это не удалось подтвердить для других случаев госпитализации.

"В Великобритании зарегистрировано 36 пациентов с симптомами желудочно-кишечных заболеваний после употребления партий продукции, вызвавших проблему. Тестирование снятого с производства детского питания подтвердило наличие цереулида", - говорится в документе.

Роспотребнадзор сообщил 6 января о введении временного запрета на ввоз в Россию ряда детских сухих смесей Nestle из-за возможного наличия токсина цереулида.