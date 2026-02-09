Рейтинг@Mail.ru
09:43 09.02.2026 (обновлено: 12:13 09.02.2026)
Испанец, получивший убежище в России, планирует работать преподавателем
Испанец, получивший убежище в России, планирует работать преподавателем

РИА Новости: Энрике Ариас Хиль уже участвует в академических проектах в России

© RTVEЭнрике Ариас Хиль
Энрике Ариас Хиль - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© RTVE
Энрике Ариас Хиль. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, получивший убежище в России из-за преследования в Европе, рассказал РИА Новости, что уже участвует в академических проектах и намерен оставаться в этой среде в будущем.
"В настоящее время я участвую в академических проектах, а в свободное время посвящаю себя своему каналу в Telegram", — сказал он.
По словам собеседника агентства, университет — его страсть и он намерен и далее оставаться исследователем и преподавателем.
Ариас Хиль рассказал также, что живет в Москве и надеется жить там всегда.
В сентябре что Энрике Ариаса Хиля внесли в список самых разыскиваемых Европолом лиц. Его обвиняют в сотрудничестве с некой пророссийской хакерской организацией.
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Экс-депутат парламента Финляндии подал заявление об убежище в России
11 ноября 2025, 15:37
 
