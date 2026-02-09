Испанец, получивший убежище в России, планирует работать преподавателем

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, получивший убежище в России из-за преследования в Европе, рассказал РИА Новости, что уже участвует в академических проектах и намерен оставаться в этой среде в будущем.

"В настоящее время я участвую в академических проектах, а в свободное время посвящаю себя своему каналу в Telegram ", — сказал он.

По словам собеседника агентства, университет — его страсть и он намерен и далее оставаться исследователем и преподавателем.

Ариас Хиль рассказал также, что живет в Москве и надеется жить там всегда.