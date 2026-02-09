https://ria.ru/20260209/ispanets-2073124830.html
Испанец, получивший убежище в России, планирует работать преподавателем
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, получивший убежище в России из-за преследования в Европе, рассказал РИА Новости, что уже участвует в академических проектах и намерен оставаться в этой среде в будущем.
"В настоящее время я участвую в академических проектах, а в свободное время посвящаю себя своему каналу в Telegram
", — сказал он.
По словам собеседника агентства, университет — его страсть и он намерен и далее оставаться исследователем и преподавателем.
Ариас Хиль рассказал также, что живет в Москве и надеется жить там всегда.
В сентябре что Энрике Ариаса Хиля внесли в список самых разыскиваемых Европолом лиц. Его обвиняют в сотрудничестве с некой пророссийской хакерской организацией.