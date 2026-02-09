Рейтинг@Mail.ru
У Ирана нет желания создать атомную бомбу, заявил Фидан - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/iran-2073322674.html
У Ирана нет желания создать атомную бомбу, заявил Фидан
У Ирана нет желания создать атомную бомбу, заявил Фидан - РИА Новости, 09.02.2026
У Ирана нет желания создать атомную бомбу, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в настоящее время отсутствуют доказательства намерений Ирана создать ядерное оружие. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T22:04:00+03:00
2026-02-09T22:04:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
хакан фидан
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067056498_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5880f03cff1a6b12fb36b929d3fe0be3.jpg
https://ria.ru/20260209/atom-2073312697.html
https://ria.ru/20260209/iran-2073237527.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067056498_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_f672430a4961817f1350c11673a682a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, хакан фидан, аббас аракчи
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Хакан Фидан, Аббас Аракчи
У Ирана нет желания создать атомную бомбу, заявил Фидан

Фидан заявил об отсутствии доказательств намерений Ирана создать атомную бомбу

© Фото представлено пресс-службой МИД ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото представлено пресс-службой МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в настоящее время отсутствуют доказательства намерений Ирана создать ядерное оружие.
"Атомной бомбы у Ирана нет. Нет и желания произвести атомную бомбу", — заявил Фидан в интервью телеканалу CNN Türk, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по атому, сообщил источник
Вчера, 20:35
При этом министр отметил, что отдельные аспекты иранской политики в сфере обогащения урана вызывают вопросы. По его словам, подобные действия требуют более чёткого разъяснения со стороны Тегерана.
"Если у вас нет такого намерения, то зачем вы это делаете? Это вызывает вопросы", — подчеркнул Фидан.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
В минувшую пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы, и Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи сообщал, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Иран "держит палец на курке" на фоне эскалации с США, сообщил источник
Вчера, 16:12
 
В миреИранТегеран (город)СШАХакан ФиданАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала