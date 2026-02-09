У Ирана нет желания создать атомную бомбу, заявил Фидан

АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в настоящее время отсутствуют доказательства намерений Ирана создать ядерное оружие.

"Если у вас нет такого намерения, то зачем вы это делаете? Это вызывает вопросы", — подчеркнул Фидан.