У Ирана нет желания создать атомную бомбу, заявил Фидан

АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в настоящее время отсутствуют доказательства намерений Ирана создать ядерное оружие.
При этом министр отметил, что отдельные аспекты иранской политики в сфере обогащения урана вызывают вопросы. По его словам, подобные действия требуют более чёткого разъяснения со стороны Тегерана.
"Если у вас нет такого намерения, то зачем вы это делаете? Это вызывает вопросы", — подчеркнул Фидан.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
В минувшую пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы, и Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи сообщал, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.