https://ria.ru/20260209/iran-2073255148.html
Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными, сообщил источник
Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными, сообщил источник - РИА Новости, 09.02.2026
Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными, сообщил источник
Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными с учетом высокого уровня недоверия сторон друг к другу, поэтому Вашингтон должен показать Тегерану добрую... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:12:00+03:00
2026-02-09T17:12:00+03:00
2026-02-09T17:14:00+03:00
в мире
иран
сша
маскат (город)
дональд трамп
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20260209/iran-2073237025.html
https://ria.ru/20260209/iran-2073218409.html
иран
сша
маскат (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, маскат (город), дональд трамп, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Маскат (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи
Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными, сообщил источник
РИА Новости: переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными
ТЕГЕРАН, 9 фев – РИА Новости. Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными с учетом высокого уровня недоверия сторон друг к другу, поэтому Вашингтон должен показать Тегерану добрую волю, иначе переговоры зайдут в тупик, заявил РИА Новости осведомленный иранский источник.
"Переговоры в Маскате
в пятницу прошли позитивно, учитывая высокий уровень недоверия между Ираном
и США
. Однако Иран вступил в переговоры, чтобы доказать свою добрую волю. Первый раунд переговоров был позитивным, и нам следует ждать следующего раунда. Если США проявят добрую волю, переговоры приведут к хорошему результату, в противном случае, естественно, они могут зайти в тупик", - сказал источник.
По его словам, Иран находится в полной боевой готовности, несмотря на то, что ведутся переговоры с США.
В минувшую пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп
заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи
в позже сказал, что Тегеран
настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
До этого Трамп заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.