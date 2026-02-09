Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными, сообщил источник - РИА Новости, 09.02.2026
17:12 09.02.2026 (обновлено: 17:14 09.02.2026)
Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными, сообщил источник
Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными, сообщил источник - РИА Новости, 09.02.2026
Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными, сообщил источник
Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными с учетом высокого уровня недоверия сторон друг к другу, поэтому Вашингтон должен показать Тегерану добрую... РИА Новости, 09.02.2026
Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными, сообщил источник

РИА Новости: переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными

ТЕГЕРАН, 9 фев – РИА Новости. Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными с учетом высокого уровня недоверия сторон друг к другу, поэтому Вашингтон должен показать Тегерану добрую волю, иначе переговоры зайдут в тупик, заявил РИА Новости осведомленный иранский источник.
"Переговоры в Маскате в пятницу прошли позитивно, учитывая высокий уровень недоверия между Ираном и США. Однако Иран вступил в переговоры, чтобы доказать свою добрую волю. Первый раунд переговоров был позитивным, и нам следует ждать следующего раунда. Если США проявят добрую волю, переговоры приведут к хорошему результату, в противном случае, естественно, они могут зайти в тупик", - сказал источник.
По его словам, Иран находится в полной боевой готовности, несмотря на то, что ведутся переговоры с США.
В минувшую пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в позже сказал, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
До этого Трамп заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
