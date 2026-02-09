Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными, сообщил источник

ТЕГЕРАН, 9 фев – РИА Новости. Переговоры Ирана и США в Маскате были позитивными с учетом высокого уровня недоверия сторон друг к другу, поэтому Вашингтон должен показать Тегерану добрую волю, иначе переговоры зайдут в тупик, заявил РИА Новости осведомленный иранский источник.

"Переговоры в Маскате в пятницу прошли позитивно, учитывая высокий уровень недоверия между Ираном США . Однако Иран вступил в переговоры, чтобы доказать свою добрую волю. Первый раунд переговоров был позитивным, и нам следует ждать следующего раунда. Если США проявят добрую волю, переговоры приведут к хорошему результату, в противном случае, естественно, они могут зайти в тупик", - сказал источник.

По его словам, Иран находится в полной боевой готовности, несмотря на то, что ведутся переговоры с США.

В минувшую пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в позже сказал, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.