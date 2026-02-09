Рейтинг@Mail.ru
Источник оценил способность Израиля провести операцию против Ирана без США
16:11 09.02.2026 (обновлено: 16:27 09.02.2026)
Источник оценил способность Израиля провести операцию против Ирана без США
Источник оценил способность Израиля провести операцию против Ирана без США - РИА Новости, 09.02.2026
Источник оценил способность Израиля провести операцию против Ирана без США
Израиль не способен без США провести военную операцию против Ирана, при этом Тегеран "держит палец на курке", готовый к военным действиям со стороны Вашингтона... РИА Новости, 09.02.2026
в мире, израиль, сша, иран, украинский демократический альянс за реформы (удар), мирный план сша по украине, дональд трамп, биньямин нетаньяху, аббас аракчи
В мире, Израиль, США, Иран, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Мирный план США по Украине, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Аббас Аракчи
Источник оценил способность Израиля провести операцию против Ирана без США

РИА Новости: Израиль не способен без США провести операцию против Ирана

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 фев – РИА Новости. Израиль не способен без США провести военную операцию против Ирана, при этом Тегеран "держит палец на курке", готовый к военным действиям со стороны Вашингтона и Тель-Авива, заявил РИА Новости осведомленный иранский источник.
"Израиль не способен провести военную операцию против Ирана без помощи США, поскольку он очень уязвим, и иранские ракеты могут нанести ему серьезный ущерб. Поэтому Израиль стремится втянуть Соединенные Штаты в войну с Ираном, как это произошло во время 12-дневной войны между США и Израилем (в июне 2025 года – ред.)", - сказал источник.
Завод по переработке урана недалеко от иранского города Исфахан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Иране назвали условие для снижения уровня обогащения урана
Вчера, 15:03
Он отметил, что фактически Тель-Авив должен вовлечь Вашингтон в военные действия, а визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, как считает источник, нацелен именно на убеждение Соединенных Штатов в отказе от уступок в переговорах с Ираном.
"Если Израиль совершит нападение на Иран, США должны будут принять в нем участие, поскольку Израиль не может осуществить атаку в одиночку. Иран полностью готов. Несмотря на то, что сейчас ведутся переговоры, Тегеран одновременно держит палец на спусковом крючке и следит за всеми действиями США и Израиля", - добавил он.
Источник добавил, что Тегеран использует любую возможность для самообороны. По его словам, Иран, хотя и никогда не был государством, которое развязывало войну, тем не менее является страной с "хорошим" оборонным опытом. Как считает источник, в случае нападения США и Израиля национальное единство внутри Ирана вырастет, как и его оборонный потенциал.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
В минувшую пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы, и Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в воскресенье сказал, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Мужчина проходит мимо баннера, на котором изображен запуск ракет с карты Ирана, в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Иран "держит палец на курке" на фоне эскалации с США, сообщил источник
Вчера, 16:12
 
В миреИзраильСШАИранУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Мирный план США по УкраинеДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАббас Аракчи
 
 
