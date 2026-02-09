Источник оценил способность Израиля провести операцию против Ирана без США

ТЕГЕРАН, 9 фев – РИА Новости. Израиль не способен без США провести военную операцию против Ирана, при этом Тегеран "держит палец на курке", готовый к военным действиям со стороны Вашингтона и Тель-Авива, заявил РИА Новости осведомленный иранский источник.
"Израиль не способен провести военную операцию против Ирана без помощи США, поскольку он очень уязвим, и иранские ракеты могут нанести ему серьезный ущерб. Поэтому Израиль стремится втянуть Соединенные Штаты в войну с Ираном, как это произошло во время 12-дневной войны между США и Израилем (в июне 2025 года – ред.)", - сказал источник.
Он отметил, что фактически Тель-Авив должен вовлечь Вашингтон в военные действия, а визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, как считает источник, нацелен именно на убеждение Соединенных Штатов в отказе от уступок в переговорах с Ираном.
"Если Израиль совершит нападение на Иран, США должны будут принять в нем участие, поскольку Израиль не может осуществить атаку в одиночку. Иран полностью готов. Несмотря на то, что сейчас ведутся переговоры, Тегеран одновременно держит палец на спусковом крючке и следит за всеми действиями США и Израиля", - добавил он.
Источник добавил, что Тегеран использует любую возможность для самообороны. По его словам, Иран, хотя и никогда не был государством, которое развязывало войну, тем не менее является страной с "хорошим" оборонным опытом. Как считает источник, в случае нападения США и Израиля национальное единство внутри Ирана вырастет, как и его оборонный потенциал.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
В минувшую пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы, и Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в воскресенье сказал, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.