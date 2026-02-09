Источник оценил способность Израиля провести операцию против Ирана без США

ТЕГЕРАН, 9 фев – РИА Новости. Израиль не способен без США провести военную операцию против Ирана, при этом Тегеран "держит палец на курке", готовый к военным действиям со стороны Вашингтона и Тель-Авива, заявил РИА Новости осведомленный иранский источник.

Источник добавил, что Тегеран использует любую возможность для самообороны. По его словам, Иран, хотя и никогда не был государством, которое развязывало войну, тем не менее является страной с "хорошим" оборонным опытом. Как считает источник, в случае нападения США и Израиля национальное единство внутри Ирана вырастет, как и его оборонный потенциал.