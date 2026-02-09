https://ria.ru/20260209/iran-2073228942.html
Организаторы Мюнхенской конференции не примут представителей Ирана
Организаторы Мюнхенской конференции не примут представителей Ирана - РИА Новости, 09.02.2026
Организаторы Мюнхенской конференции не примут представителей Ирана
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, сославшись на прошедшие в Иране беспорядки, сообщил, что официальные представители страны
Организаторы Мюнхенской конференции не примут представителей Ирана
Организаторы Мюнхенской конференции не примут представителей иранских властей
БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, сославшись на прошедшие в Иране беспорядки, сообщил, что официальные представители страны не примут участие в мероприятии, при этом иранским оппозиционерам слово будет предоставлено.
Конференция по безопасности в Мюнхене
пройдет 13-15 февраля.
"В связи с массовыми беспорядками в Иране
мы не сможем принять представителей правительства из Тегерана
. Тем не менее, мы предоставим слово представителям иранской оппозиции и гражданского общества в Мюнхене", - заявил Ишингер
журналистам на пресс-конференции.
По его словам, изначально обсуждалось присутствие на мероприятии иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи
с делегацией, но после "интенсивных консультаций" с правительством ФРГ
и других стран приглашение не удалось сохранить в силе.
"К сожалению, у меня сложилось впечатление, что в данный момент в Мюнхене вряд ли удастся провести конструктивные переговоры с иранской стороной. Таким образом, в Мюнхене не будет иранской правительственной делегации", - добавил Ишингер.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США
и Израиль
в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.