Организаторы Мюнхенской конференции не примут представителей Ирана

БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, сославшись на прошедшие в Иране беспорядки, сообщил, что официальные представители страны не примут участие в мероприятии, при этом иранским оппозиционерам слово будет предоставлено.

"К сожалению, у меня сложилось впечатление, что в данный момент в Мюнхене вряд ли удастся провести конструктивные переговоры с иранской стороной. Таким образом, в Мюнхене не будет иранской правительственной делегации", - добавил Ишингер.