Организаторы Мюнхенской конференции не примут представителей Ирана - РИА Новости, 09.02.2026
15:48 09.02.2026
Организаторы Мюнхенской конференции не примут представителей Ирана
Организаторы Мюнхенской конференции не примут представителей Ирана
в мире, иран, мюнхен, тегеран (город), вольфганг ишингер, аббас аракчи
В мире, Иран, Мюнхен, Тегеран (город), Вольфганг Ишингер, Аббас Аракчи
Организаторы Мюнхенской конференции не примут представителей Ирана

Организаторы Мюнхенской конференции не примут представителей иранских властей

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, сославшись на прошедшие в Иране беспорядки, сообщил, что официальные представители страны не примут участие в мероприятии, при этом иранским оппозиционерам слово будет предоставлено.
Конференция по безопасности в Мюнхене пройдет 13-15 февраля.
"В связи с массовыми беспорядками в Иране мы не сможем принять представителей правительства из Тегерана. Тем не менее, мы предоставим слово представителям иранской оппозиции и гражданского общества в Мюнхене", - заявил Ишингер журналистам на пресс-конференции.
По его словам, изначально обсуждалось присутствие на мероприятии иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи с делегацией, но после "интенсивных консультаций" с правительством ФРГ и других стран приглашение не удалось сохранить в силе.
"К сожалению, у меня сложилось впечатление, что в данный момент в Мюнхене вряд ли удастся провести конструктивные переговоры с иранской стороной. Таким образом, в Мюнхене не будет иранской правительственной делегации", - добавил Ишингер.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
В миреИранМюнхенТегеран (город)Вольфганг ИшингерАббас Аракчи
 
 
