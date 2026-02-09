Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ проинспектирует иранские ядерные объекты, заявил вице-президент
15:29 09.02.2026 (обновлено: 15:39 09.02.2026)
МАГАТЭ проинспектирует иранские ядерные объекты, заявил вице-президент
МАГАТЭ проинспектирует иранские ядерные объекты, заявил вице-президент

Вице-президент Эслами: МАГАТЭ проинспектирует иранские ядерные объекты

ТЕГЕРАН, 9 фев - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие дни проведет инспекцию на ряде иранских ядерных объектов, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами.
"После войны (Ирана и Израиля в июне 2025 года инспекторами МАГАТЭ - ред.) была проведена инспекция объектов, не подвергшихся нападению, а в ближайшие дни они осмотрят ряд других объектов", - приводит слова Эслами агентство Tasnim.
В Иране назвали условие для снижения уровня обогащения урана
