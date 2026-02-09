https://ria.ru/20260209/iran-2073221641.html
МАГАТЭ проинспектирует иранские ядерные объекты, заявил вице-президент
МАГАТЭ проинспектирует иранские ядерные объекты, заявил вице-президент
МАГАТЭ проинспектирует иранские ядерные объекты, заявил вице-президент
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие дни проведет инспекцию на ряде иранских ядерных объектов, заявил вице-президент Ирана и глава... РИА Новости, 09.02.2026
