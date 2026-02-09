Рейтинг@Mail.ru
15:16 09.02.2026 (обновлено: 15:25 09.02.2026)
Иран не обсуждал с США передачу урана в иные страны, заявил вице-президент
иран, сша, оман, в мире
Иран не обсуждал с США передачу урана в иные страны, заявил вице-президент

Вице-президент Эслами: Иран не обсуждал с США передачу урана в третьи страны

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 фев - РИА Новости. Иран не обсуждал на недавно состоявшихся в Омане переговорах с США возможность передачи в третьи страны обогащенного урана, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
"Вывоз (обогащенного - ред.) урана из страны не стоял на повестке дня, а если и стоял, то это предложили (другие - ред.) страны, чтобы помочь переговорному процессу. Этот вопрос (вывоза из Ирана обогащенного урана - ред.) на переговорах не обсуждался", - приводит слова Эслами агентство Tasnim.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Иран может достичь соглашения с США по ядерной программе, заявил Аракчи
8 февраля, 13:12
 
