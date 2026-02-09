https://ria.ru/20260209/iran-2073218409.html
Иран не обсуждал с США передачу урана в иные страны, заявил вице-президент
Иран не обсуждал с США передачу урана в иные страны, заявил вице-президент - РИА Новости, 09.02.2026
Иран не обсуждал с США передачу урана в иные страны, заявил вице-президент
Иран не обсуждал на недавно состоявшихся в Омане переговорах с США возможность передачи в третьи страны обогащенного урана, заявил вице-президент Ирана и глава... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:16:00+03:00
2026-02-09T15:16:00+03:00
2026-02-09T15:25:00+03:00
иран
сша
оман
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260208/iran-2073003132.html
иран
сша
оман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, оман, в мире
Иран не обсуждал с США передачу урана в иные страны, заявил вице-президент
Вице-президент Эслами: Иран не обсуждал с США передачу урана в третьи страны