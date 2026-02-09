Рейтинг@Mail.ru
В Иране назвали условие для снижения уровня обогащения урана - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 09.02.2026 (обновлено: 16:38 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/iran-2073215817.html
В Иране назвали условие для снижения уровня обогащения урана
В Иране назвали условие для снижения уровня обогащения урана - РИА Новости, 09.02.2026
В Иране назвали условие для снижения уровня обогащения урана
Тегеран снизит уровень обогащения урана, если США полностью снимут санкции с Ирана, заявил вице-президент Мохаммад Эслами. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:03:00+03:00
2026-02-09T16:38:00+03:00
в мире
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073245018_0:225:2000:1350_1920x0_80_0_0_5e4aee882328151e3a39a22a61de4fad.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2070850943.html
https://ria.ru/20260130/tramp-2071029735.html
https://ria.ru/20260128/venesuela-2070570091.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073245018_200:0:2000:1350_1920x0_80_0_0_055401b885a712308e9255b3f2959032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
В Иране назвали условие для снижения уровня обогащения урана

Эслами: Иран снизит уровень обогащения урана, если США полностью снимут санкции

© AP Photo / Vahid SalemiЗавод по переработке урана недалеко от иранского города Исфахан
Завод по переработке урана недалеко от иранского города Исфахан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Завод по переработке урана недалеко от иранского города Исфахан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 9 фев — РИА Новости. Тегеран снизит уровень обогащения урана, если США полностью снимут санкции с Ирана, заявил вице-президент Мохаммад Эслами.
«

"Возможность обсуждения на переговорах снижения уровня обогащения урана, обогащенного до 60 процентов, зависит от того, готов ли (Вашингтон. — Прим. ред.) в ответ снять все санкции", — приводит его слова агентство ISNA.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
Эслами добавил, что на переговорах в Омане не обсуждалась возможность передачи обогащенного урана в третьи страны.

В пятницу в Маскате завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике. По данным агентства Fars, стороны, вероятно, договорились продолжить дипломатический процесс. Это была первая встреча после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
30 января, 08:00

Обострение отношений между странами

В конце января президент Дональд Трамп сообщил, что Штаты перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.
По данным New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет. В случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения. Тегеран также заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
28 января, 08:00
 
В миреИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала