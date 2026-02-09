В Иране назвали условие для снижения уровня обогащения урана

"Возможность обсуждения на переговорах снижения уровня обогащения урана, обогащенного до 60 процентов, зависит от того, готов ли ( Вашингтон . — Прим. ред.) в ответ снять все санкции", — приводит его слова агентство ISNA .

В пятницу в Маскате завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике. По данным агентства Fars, стороны, вероятно, договорились продолжить дипломатический процесс. Это была первая встреча после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.

По данным New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет. В случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.