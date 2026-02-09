Иран исключил возможность помилования для участников беспорядков

ТЕГЕРАН, 9 фев - РИА Новости. Власти Ирана исключили из списков о помиловании заключенных, обвиняемых в участии в недавних беспорядках в стране и их организации, заявил в понедельник глава судебной власти ИРИ Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи.