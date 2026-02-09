Рейтинг@Mail.ru
Иран исключил возможность помилования для участников беспорядков - РИА Новости, 09.02.2026
13:46 09.02.2026
Иран исключил возможность помилования для участников беспорядков
Власти Ирана исключили из списков о помиловании заключенных, обвиняемых в участии в недавних беспорядках в стране и их организации, заявил в понедельник глава... РИА Новости, 09.02.2026
2026
Иран исключил возможность помилования для участников беспорядков

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 фев - РИА Новости. Власти Ирана исключили из списков о помиловании заключенных, обвиняемых в участии в недавних беспорядках в стране и их организации, заявил в понедельник глава судебной власти ИРИ Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи.
"Ввиду сложившейся ситуации и недавних вооруженных беспорядков, я выдал распоряжение исключить из списка амнистий имена всех осужденных, каким-либо образом связанных с вопросами безопасности. Лица, осужденные за недавние беспорядки, также не будут включены в списки о помиловании", - сказал Мохсени-Эжеи, его словам приводит иранская телерадиокомпания IRIB.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
В Иране несколько политиков задержали за поддержку протестующих, пишут СМИ
8 февраля, 23:34
