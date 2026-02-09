https://ria.ru/20260209/inoagent-2073263344.html
Против экс-вокалиста "Тараканов!" возбудили уголовное дело
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбудили против экс-вокалиста группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина*, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.
"Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Дмитрия Спирина*. Он обвиняется в совершении преступления... "уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ
об иноагентах", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе МАХ
.
По версии следствия, в июле и октябре 2025 года Спирин* не представил необходимую информацию.
"Следствием рассматривается вопрос об объявлении Спирина* в розыск", - добавляется в сообщении.
В июне 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин* был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.
* Признан иностранным агентом в России