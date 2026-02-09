Рейтинг@Mail.ru
Против экс-вокалиста "Тараканов!" возбудили уголовное дело
17:36 09.02.2026 (обновлено: 18:13 09.02.2026)
Против экс-вокалиста "Тараканов!" возбудили уголовное дело
Против экс-вокалиста "Тараканов!" возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.02.2026
Против экс-вокалиста "Тараканов!" возбудили уголовное дело
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбудили против экс-вокалиста группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина*, сообщила пресс-служба ГСУ... РИА Новости, 09.02.2026
москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Против экс-вокалиста "Тараканов!" возбудили уголовное дело

Против экс-вокалиста "Тараканов!" иноагента Спирина возбудили уголовное дело

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбудили против экс-вокалиста группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина*, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.
"Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Дмитрия Спирина*. Он обвиняется в совершении преступления... "уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе МАХ.
По версии следствия, в июле и октябре 2025 года Спирин* не представил необходимую информацию.
"Следствием рассматривается вопрос об объявлении Спирина* в розыск", - добавляется в сообщении.
В июне 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин* был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.
* Признан иностранным агентом в России
Ведущая Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой* по иноагентскому делу
4 февраля, 09:28
 
МоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
