Индонезия призвала США и Россию продолжить переговоры по ДСНВ

ДЖАКАРТА, 9 фев - РИА Новости. Индонезия выразила глубокую озабоченность по поводу истечения срока действия договора об ограничении ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Россией и призвала две страны немедленно начать переговоры, сообщили в МИД Индонезии.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Индонезии , истечение срока действия ДСНВ "усиливает неопределенность в глобальной ситуации в области безопасности".

"Индонезия призывает США Россию продолжить переговоры о продлении договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений… Индонезия призывает две ведущие державы поддерживать важные каналы связи, чтобы предотвратить просчеты и эскалацию", - говорится в письменном заявлении МИД для прессы.

Министерство иностранных дел Индонезии также заявило, что истечение срока действия договора увеличивает риск возобновления новой гонки вооружений и применения ядерного оружия, а также "подчеркивает неотложную необходимость реального прогресса в ядерном разоружении".

"Индонезия рассматривает риски, связанные с ядерным оружием, как угрозу выживанию и будущему человечества, поскольку любое его применение будет иметь катастрофические гуманитарные последствия" - говорится в заявлении.

Женеве Ранее постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что официальная реакция США на предложение России по ДСНВ так и не поступила.