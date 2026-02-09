Индонезия призвала США и Россию продолжить переговоры по ДСНВ

ДЖАКАРТА, 9 фев - РИА Новости. Индонезия выразила глубокую озабоченность по поводу истечения срока действия договора об ограничении ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Россией и призвала две страны немедленно начать переговоры, сообщили в МИД Индонезии.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Индонезии, истечение срока действия ДСНВ "усиливает неопределенность в глобальной ситуации в области безопасности".
"Индонезия призывает США и Россию продолжить переговоры о продлении договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений… Индонезия призывает две ведущие державы поддерживать важные каналы связи, чтобы предотвратить просчеты и эскалацию", - говорится в письменном заявлении МИД для прессы.
Министерство иностранных дел Индонезии также заявило, что истечение срока действия договора увеличивает риск возобновления новой гонки вооружений и применения ядерного оружия, а также "подчеркивает неотложную необходимость реального прогресса в ядерном разоружении".
"Индонезия рассматривает риски, связанные с ядерным оружием, как угрозу выживанию и будущему человечества, поскольку любое его применение будет иметь катастрофические гуманитарные последствия" - говорится в заявлении.
Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что официальная реакция США на предложение России по ДСНВ так и не поступила.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Песня Кати Лель стала хитом в Индонезии
8 февраля, 10:31