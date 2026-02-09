Рейтинг@Mail.ru
Индия будет исходить из своих интересов при покупке нефти, сообщил МИД - РИА Новости, 09.02.2026
16:50 09.02.2026
Индия будет исходить из своих интересов при покупке нефти, сообщил МИД
Индия будет исходить из своих интересов при покупке нефти, сообщил МИД - РИА Новости, 09.02.2026
Индия будет исходить из своих интересов при покупке нефти, сообщил МИД
Индия будет руководствоваться национальными интересами при выборе поставщиков нефти, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. РИА Новости, 09.02.2026
в мире, индия, сша, дональд трамп
В мире, Индия, США, Дональд Трамп
Индия будет исходить из своих интересов при покупке нефти, сообщил МИД

МИД Индии: правительство будет учитывать национальные интересы при покупке нефти

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев - РИА Новости. Индия будет руководствоваться национальными интересами при выборе поставщиков нефти, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.
"Я могу твердо и уверенно сказать, что, будь то правительство или наш бизнес, в конечном счете, национальные интересы будут руководящим фактором при нашем выборе", - сказал он на пресс-конференции.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Россия будет поддерживать председательство Индии в БРИКС, заявил Лавров
Вчера, 10:20
Мисри отметил, что главным приоритетом властей Индии является защита интересов индийских потребителей в том, что касается энергетики, обеспечение того, чтобы они получали достаточное количество энергии по разумной цене и за счет надежных и безопасных поставок.
"Если вы посмотрите на данные, вы увидите, что мы импортируем сырую нефть из десятков стран. В этом отношении мы не зависим от какого-либо одного источника и не собираемся зависеть. И естественно, что набор источников время от времени меняется в зависимости от объективных рыночных условий", - заявил Мисри.
Он добавил, что подход Индии заключается в поддержании множественности источников поставок и их соответствующей диверсификации для обеспечения стабильности.
Ранее президента США Дональд Трамп подписал указ об отмене пошлины в размере 25% на индийские товары, утверждая, что Индия якобы обязалась прекратить закупки российской нефти и начать закупать американские энергоносители.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В заявлении США и Индии не упоминается отказ от российской нефти
7 февраля, 03:24
 
