https://ria.ru/20260209/indiya-2073248513.html
Индия будет исходить из своих интересов при покупке нефти, сообщил МИД
Индия будет исходить из своих интересов при покупке нефти, сообщил МИД - РИА Новости, 09.02.2026
Индия будет исходить из своих интересов при покупке нефти, сообщил МИД
Индия будет руководствоваться национальными интересами при выборе поставщиков нефти, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:50:00+03:00
2026-02-09T16:50:00+03:00
2026-02-09T16:50:00+03:00
в мире
индия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
https://ria.ru/20260209/rossija-2073131681.html
https://ria.ru/20260207/ssha-2072834866.html
индия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, сша, дональд трамп
В мире, Индия, США, Дональд Трамп
Индия будет исходить из своих интересов при покупке нефти, сообщил МИД
МИД Индии: правительство будет учитывать национальные интересы при покупке нефти
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев - РИА Новости. Индия будет руководствоваться национальными интересами при выборе поставщиков нефти, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.
"Я могу твердо и уверенно сказать, что, будь то правительство или наш бизнес, в конечном счете, национальные интересы будут руководящим фактором при нашем выборе", - сказал он на пресс-конференции.
Мисри отметил, что главным приоритетом властей Индии
является защита интересов индийских потребителей в том, что касается энергетики, обеспечение того, чтобы они получали достаточное количество энергии по разумной цене и за счет надежных и безопасных поставок.
"Если вы посмотрите на данные, вы увидите, что мы импортируем сырую нефть из десятков стран. В этом отношении мы не зависим от какого-либо одного источника и не собираемся зависеть. И естественно, что набор источников время от времени меняется в зависимости от объективных рыночных условий", - заявил Мисри.
Он добавил, что подход Индии заключается в поддержании множественности источников поставок и их соответствующей диверсификации для обеспечения стабильности.
Ранее президента США Дональд Трамп
подписал указ об отмене пошлины в размере 25% на индийские товары, утверждая, что Индия якобы обязалась прекратить закупки российской нефти и начать закупать американские энергоносители.