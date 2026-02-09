Индия и Канада разработают план сотрудничества в вопросах нацбезопасности

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев – РИА Новости. Индия и Канада договорились разработать совместный план работы для координации сотрудничества в вопросах национальной безопасности, сообщил МИД Индии по итогам встречи советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала и его канадской коллеги Натали Дроуин.

"Они согласовали совместный план работы, который будет определять двустороннее сотрудничество по вопросам национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также обеспечит практическое взаимодействие по приоритетным направлениям. В ходе встречи было достигнуто соглашение о том, что каждая страна назначит офицеров связи по вопросам безопасности и правоохранительной деятельности, и что соответствующие ведомства будут развивать рабочие отношения", - отмечается в заявлении.

МИД Индии отметил, что этот шаг обеспечит своевременный обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как незаконный оборот наркотиков, особенно прекурсоров фентанила, и транснациональные организованные преступные сети.

Марка Карни в Визит советника по национальной безопасности Довала в Оттаву состоялся на фоне подготовки к возможному визиту премьер-министра Канады Индию в начале следующего месяца.

Отношения между Индией и Канадой резко ухудшились после обвинений тогдашнего премьер-министра Джастина Трюдо в 2023 году в возможной причастности Индии к убийству одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара. Индия отвергла обвинения Трюдо как "абсурдные".