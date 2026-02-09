Рейтинг@Mail.ru
Индия и Канада разработают план сотрудничества в вопросах нацбезопасности - РИА Новости, 09.02.2026
07:24 09.02.2026
Индия и Канада разработают план сотрудничества в вопросах нацбезопасности
Индия и Канада разработают план сотрудничества в вопросах нацбезопасности - РИА Новости, 09.02.2026
Индия и Канада разработают план сотрудничества в вопросах нацбезопасности
Индия и Канада договорились разработать совместный план работы для координации сотрудничества в вопросах национальной безопасности, сообщил МИД Индии по итогам... РИА Новости, 09.02.2026
в мире
индия
канада
оттава
марк карни
джастин трюдо
аджит довал
индия
канада
оттава
в мире, индия, канада, оттава, марк карни, джастин трюдо, аджит довал
В мире, Индия, Канада, Оттава, Марк Карни, Джастин Трюдо, Аджит Довал
Индия и Канада разработают план сотрудничества в вопросах нацбезопасности

Индия и Канада разработают план взаимодействия в вопросах нацбезопасности

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев – РИА Новости. Индия и Канада договорились разработать совместный план работы для координации сотрудничества в вопросах национальной безопасности, сообщил МИД Индии по итогам встречи советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала и его канадской коллеги Натали Дроуин.
"Они согласовали совместный план работы, который будет определять двустороннее сотрудничество по вопросам национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также обеспечит практическое взаимодействие по приоритетным направлениям. В ходе встречи было достигнуто соглашение о том, что каждая страна назначит офицеров связи по вопросам безопасности и правоохранительной деятельности, и что соответствующие ведомства будут развивать рабочие отношения", - отмечается в заявлении.
МИД Индии отметил, что этот шаг обеспечит своевременный обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как незаконный оборот наркотиков, особенно прекурсоров фентанила, и транснациональные организованные преступные сети.
Визит советника по национальной безопасности Довала в Оттаву состоялся на фоне подготовки к возможному визиту премьер-министра Канады Марка Карни в Индию в начале следующего месяца.
Отношения между Индией и Канадой резко ухудшились после обвинений тогдашнего премьер-министра Джастина Трюдо в 2023 году в возможной причастности Индии к убийству одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара. Индия отвергла обвинения Трюдо как "абсурдные".
В октябре 2024 года Индия отозвала своего верховного комиссара и еще пять дипломатов после того, как Оттава попыталась связать их с делом Ниджара. Индия также выслала такое же количество канадских дипломатов. Отношения между странами начали налаживаться после победы лидера Либеральной партии Карни на парламентских выборах в Канаде в апреле прошлого года.
В миреИндияКанадаОттаваМарк КарниДжастин ТрюдоАджит Довал
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
