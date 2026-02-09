Рейтинг@Mail.ru
12:26 09.02.2026
В России увеличилось производство красной и черной икры
В России увеличилось производство красной и черной икры

Рыбный союз: производство красной икры в России выросло на 21%

Продажа красной икры
Продажа красной икры. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Объем производства красной икры в России по итогам 2025 года вырос на 21%, до 12,4 тысячи тонн, а выпуск черной - на 9%, до 89 тонн, сообщили в аналитическом центре Рыбного союза.
"Выпуск лососевой икры увеличился на 21% - до 12,4 тысячи тонн... Объем производства осетровой икры вырос на 9% - до 89 тонн", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Росстата.
Продажа рыбы в московском супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Названа самая подешевевшая рыба в России по итогам 2025 года
Вчера, 03:06
В союзе отметили, что рост производства икры лососевых видов рыб сопровождается двузначными темпами снижения цен на нее в опте. Цены на икру горбуши снизились как в опте, так и в рознице.
Помимо этого, объем производства рыбопродукции в России в 2025 году составил 4,1 миллиона тонн, что на 3% ниже уровня 2024 года.
"В 2025 году в российской рыбной отрасли наблюдалось умеренное снижение производства мороженой рыбы (-3%), вызванное ростом выпуска продукции более глубокой переработки. Производство рыбного филе показало положительную динамику (+9%), в том числе за счёт увеличения выпуска филе минтая и сельди на судах", - прокомментировали аналитики.
Икра осетровых рыб - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Названы главные покупатели черной икры у России
Вчера, 05:36
 
