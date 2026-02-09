https://ria.ru/20260209/ikra-2073168398.html
В России увеличилось производство красной и черной икры
В России увеличилось производство красной и черной икры - РИА Новости, 09.02.2026
В России увеличилось производство красной и черной икры
Объем производства красной икры в России по итогам 2025 года вырос на 21%, до 12,4 тысячи тонн, а выпуск черной - на 9%, до 89 тонн, сообщили в аналитическом... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:26:00+03:00
2026-02-09T12:26:00+03:00
2026-02-09T12:26:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064830096_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d9fb95b7eeeefd56bbe3ab69b7f4fa3.jpg
https://ria.ru/20260209/ryba-2073094875.html
https://ria.ru/20260209/ikra-2073100302.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064830096_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ceb6c5697f4f4720a65868b08036d518.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России увеличилось производство красной и черной икры
Рыбный союз: производство красной икры в России выросло на 21%
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Объем производства красной икры в России по итогам 2025 года вырос на 21%, до 12,4 тысячи тонн, а выпуск черной - на 9%, до 89 тонн, сообщили в аналитическом центре Рыбного союза.
"Выпуск лососевой икры увеличился на 21% - до 12,4 тысячи тонн... Объем производства осетровой икры вырос на 9% - до 89 тонн", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Росстата
.
В союзе отметили, что рост производства икры лососевых видов рыб сопровождается двузначными темпами снижения цен на нее в опте. Цены на икру горбуши снизились как в опте, так и в рознице.
Помимо этого, объем производства рыбопродукции в России
в 2025 году составил 4,1 миллиона тонн, что на 3% ниже уровня 2024 года.
"В 2025 году в российской рыбной отрасли наблюдалось умеренное снижение производства мороженой рыбы (-3%), вызванное ростом выпуска продукции более глубокой переработки. Производство рыбного филе показало положительную динамику (+9%), в том числе за счёт увеличения выпуска филе минтая и сельди на судах", - прокомментировали аналитики.