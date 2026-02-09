Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн раскритиковал мэра Курска из-за плохой уборки снега в городе - РИА Новости, 09.02.2026
15:13 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/hinshtejn-2073217642.html
Хинштейн раскритиковал мэра Курска из-за плохой уборки снега в городе
Хинштейн раскритиковал мэра Курска из-за плохой уборки снега в городе - РИА Новости, 09.02.2026
Хинштейн раскритиковал мэра Курска из-за плохой уборки снега в городе
Губернатор Александр Хинштейн в ходе заседания правительства региона подверг резкой критике мэра Курска Евгения Маслова за неудовлетворительную уборку города от РИА Новости, 09.02.2026
жкх, курск, александр хинштейн, политика
ЖКХ, Курск, Александр Хинштейн, Политика
Хинштейн раскритиковал мэра Курска из-за плохой уборки снега в городе

Хинштейн подверг резкой критике Маслова за плохую уборку снега в Курске

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
КУРСК, 9 фев - РИА Новости. Губернатор Александр Хинштейн в ходе заседания правительства региона подверг резкой критике мэра Курска Евгения Маслова за неудовлетворительную уборку города от снега и наледи.
Впервые после ДТП губернатор провел заседание регионального правительства по видеосвязи из дома. Одной из ключевых тем, обозначенных как "печальный тренд", стала ситуация с расчисткой улиц от снега.
Падение снега с крыши дома на 11-летнюю девочку в Кирове. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Кирове девочка получила травму из-за снега, упавшего с крыши дома
6 февраля, 11:31
"Видим проблемы… Критика обоснована, о чем я и говорю в социальных сетях, принося свои извинения жителям. Стараемся исправиться, насколько это возможно, и продолжаем эту работу. В еженедельном режиме встречаемся с подрядчиками, рассматриваем проблемные вопросы", - сказал Маслов.
"Меня ваш ответ не устраивает. Вы просто расписываетесь в собственной беспомощности. Ваше отличие от других глав в том, что вы это еще и публично делаете, но от этого людям ни жарко, ни холодно. Вот ЦУР сделал мониторинг, вывел более 100 улиц, где невозможно пройти по тротуару. Некоторые из этих улиц не чистились с начала зимы вообще ни разу", - заявил Хинштейн, комментируя доклад мэра.
Губернатор потребовал от Маслова конкретных действий, заявив, что контролировать каждую улицу в ручном режиме невозможно, а также указал на необходимость изменения подхода к взаимодействию с подрядными организациями. Хинштейн подчеркнул, что проблема характерна не только для Курска, но и для других муниципалитетов области.
"У нас зима пришла что ли неожиданно? Мы что, с вами про снегопады не знали?" — резюмировал глава региона.
На месте происшествия, где при падении наледи с козырька балкона пятиэтажного дома погибла женщина в Пензе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Пензе женщина погибла из-за ледяной глыбы, упавшей с крыши дома
30 января, 13:23
 
