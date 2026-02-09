https://ria.ru/20260209/hinshtejn-2073217642.html
Хинштейн раскритиковал мэра Курска из-за плохой уборки снега в городе
Хинштейн раскритиковал мэра Курска из-за плохой уборки снега в городе - РИА Новости, 09.02.2026
Хинштейн раскритиковал мэра Курска из-за плохой уборки снега в городе
Губернатор Александр Хинштейн в ходе заседания правительства региона подверг резкой критике мэра Курска Евгения Маслова за неудовлетворительную уборку города от
КУРСК, 9 фев - РИА Новости. Губернатор Александр Хинштейн в ходе заседания правительства региона подверг резкой критике мэра Курска Евгения Маслова за неудовлетворительную уборку города от снега и наледи.
Впервые после ДТП губернатор провел заседание регионального правительства по видеосвязи из дома. Одной из ключевых тем, обозначенных как "печальный тренд", стала ситуация с расчисткой улиц от снега.
"Видим проблемы… Критика обоснована, о чем я и говорю в социальных сетях, принося свои извинения жителям. Стараемся исправиться, насколько это возможно, и продолжаем эту работу. В еженедельном режиме встречаемся с подрядчиками, рассматриваем проблемные вопросы", - сказал Маслов.
"Меня ваш ответ не устраивает. Вы просто расписываетесь в собственной беспомощности. Ваше отличие от других глав в том, что вы это еще и публично делаете, но от этого людям ни жарко, ни холодно. Вот ЦУР сделал мониторинг, вывел более 100 улиц, где невозможно пройти по тротуару. Некоторые из этих улиц не чистились с начала зимы вообще ни разу", - заявил Хинштейн
, комментируя доклад мэра.
Губернатор потребовал от Маслова конкретных действий, заявив, что контролировать каждую улицу в ручном режиме невозможно, а также указал на необходимость изменения подхода к взаимодействию с подрядными организациями. Хинштейн подчеркнул, что проблема характерна не только для Курска
, но и для других муниципалитетов области.
"У нас зима пришла что ли неожиданно? Мы что, с вами про снегопады не знали?" — резюмировал глава региона.