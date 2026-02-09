Хинштейн раскритиковал мэра Курска из-за плохой уборки снега в городе

КУРСК, 9 фев - РИА Новости. Губернатор Александр Хинштейн в ходе заседания правительства региона подверг резкой критике мэра Курска Евгения Маслова за неудовлетворительную уборку города от снега и наледи.

Впервые после ДТП губернатор провел заседание регионального правительства по видеосвязи из дома. Одной из ключевых тем, обозначенных как "печальный тренд", стала ситуация с расчисткой улиц от снега.

"Видим проблемы… Критика обоснована, о чем я и говорю в социальных сетях, принося свои извинения жителям. Стараемся исправиться, насколько это возможно, и продолжаем эту работу. В еженедельном режиме встречаемся с подрядчиками, рассматриваем проблемные вопросы", - сказал Маслов.

"Меня ваш ответ не устраивает. Вы просто расписываетесь в собственной беспомощности. Ваше отличие от других глав в том, что вы это еще и публично делаете, но от этого людям ни жарко, ни холодно. Вот ЦУР сделал мониторинг, вывел более 100 улиц, где невозможно пройти по тротуару. Некоторые из этих улиц не чистились с начала зимы вообще ни разу", - заявил Хинштейн , комментируя доклад мэра.

Губернатор потребовал от Маслова конкретных действий, заявив, что контролировать каждую улицу в ручном режиме невозможно, а также указал на необходимость изменения подхода к взаимодействию с подрядными организациями. Хинштейн подчеркнул, что проблема характерна не только для Курска , но и для других муниципалитетов области.