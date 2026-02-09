Рейтинг@Mail.ru
Власти Грузии на станут объединять два крупнейших вуза страны
17:24 09.02.2026 (обновлено: 17:28 09.02.2026)
Власти Грузии на станут объединять два крупнейших вуза страны
Власти Грузии на станут объединять два крупнейших вуза страны
Объединение Грузинского технического университета с Тбилисским государственным отменено, заявил в понедельник премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 09.02.2026
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, тбилисский государственный университет
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Тбилисский государственный университет
Власти Грузии на станут объединять два крупнейших вуза страны

Кобахидзе: объединение двух крупнейших ВУЗов Грузии отменено

Вид на Кафедральный Собор Святой Троицы и президентский дворец в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 9 фев - РИА Новости. Объединение Грузинского технического университета с Тбилисским государственным отменено, заявил в понедельник премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
"У нас была довольная долгая, интересная, и что самое важное, результативная встреча с представителями технического университета… Мы пришли к согласию, что технический университет Грузии не объединится с Тбилисским государственным университетом", - заявил премьер на брифинге.
В конце января министр образования, науки и молодежи республики Гиви Миканадзе заявил, что власти Грузии решили объединить два крупнейших в стране высших учебных заведения - Тбилисский государственный университет и Грузинский технический университет. Это решение вызвало протесты как части профессоров, так и студентов.
В миреГрузияИраклий КобахидзеТбилисский государственный университет
 
 
