https://ria.ru/20260209/gruziya-2073259644.html
Власти Грузии на станут объединять два крупнейших вуза страны
Власти Грузии на станут объединять два крупнейших вуза страны - РИА Новости, 09.02.2026
Власти Грузии на станут объединять два крупнейших вуза страны
Объединение Грузинского технического университета с Тбилисским государственным отменено, заявил в понедельник премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:24:00+03:00
2026-02-09T17:24:00+03:00
2026-02-09T17:28:00+03:00
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
тбилисский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981070730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07adf8b3aeb449c2b06677b95b8e4a18.jpg
https://ria.ru/20260202/universitet-2071805684.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981070730_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_6cb975cbff8c1ea9e8472a9c0e5f8940.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, тбилисский государственный университет
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Тбилисский государственный университет
Власти Грузии на станут объединять два крупнейших вуза страны
Кобахидзе: объединение двух крупнейших ВУЗов Грузии отменено