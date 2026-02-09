https://ria.ru/20260209/grenlandiya-2073247591.html
США призвали оценить, обеспечили ли Дания и НАТО безопасность Гренландии
США призвали оценить, обеспечили ли Дания и НАТО безопасность Гренландии - РИА Новости, 09.02.2026
США призвали оценить, обеспечили ли Дания и НАТО безопасность Гренландии
Вопрос безопасности Гренландии зависит от того, обеспечила ли Дания достаточные инвестиции в оборону острова и сделали ли НАТО и европейские союзники достаточно
ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Вопрос безопасности Гренландии зависит от того, обеспечила ли Дания достаточные инвестиции в оборону острова и сделали ли НАТО и европейские союзники достаточно для его защиты, заявил в понедельник постпред США при альянсе Мэттью Уитакер, комментируя притязания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении острова.
"В конечном счете речь идет о том, были ли в безопасность Гренландии
вложены необходимые средства со стороны Дании
. Вопрос в том, делали ли НАТО
и наши европейские союзники достаточно для обеспечения безопасности острова", — сказал он, выступая на мероприятии в рамках старта Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам дипломата, также необходимо оценить, сможет ли Гренландия с населением около 50 тысяч человек самостоятельно защищаться в случае независимости и не окажется ли под внешним влиянием.
Он добавил, что обсуждение затрагивает и доступ к критически важным полезным ископаемым, включая вопрос о том, какая именно страна получит права на их разработку.