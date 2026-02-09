ГД обсудит запрет испытательного срока для женщин с ребенком до трех лет

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума во вторник, 10 февраля, рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете испытательного срока для женщин с ребенком до трех лет, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"На пленарном заседании во вторник в первом чтении рассмотрим законопроект о запрете устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин с ребенком до трех лет", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.
Он отметил, что предлагаемые законопроектом нормы позволят поддержать молодых мам, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска, дополнительно защитить их трудовые права.
В пресс-службе также уточнили, что инициативой вносятся изменения в статью 70 трудового кодекса РФ, и, согласно предлагаемым нормам, работодатели будут не вправе включать в трудовой договор условие об испытательном сроке для женщин с ребенком в возрасте до трех лет.
