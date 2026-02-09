Рейтинг@Mail.ru
18:25 09.02.2026
ГД обсудит запрет испытательного срока для женщин с ребенком до трех лет
ГД обсудит запрет испытательного срока для женщин с ребенком до трех лет
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
ГД обсудит запрет испытательного срока для женщин с ребенком до трех лет

Володин: ГД обсудит запрет испытательного срока для женщин с ребенком до 3 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума во вторник, 10 февраля, рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете испытательного срока для женщин с ребенком до трех лет, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"На пленарном заседании во вторник в первом чтении рассмотрим законопроект о запрете устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин с ребенком до трех лет", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.
Он отметил, что предлагаемые законопроектом нормы позволят поддержать молодых мам, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска, дополнительно защитить их трудовые права.
В пресс-службе также уточнили, что инициативой вносятся изменения в статью 70 трудового кодекса РФ, и, согласно предлагаемым нормам, работодатели будут не вправе включать в трудовой договор условие об испытательном сроке для женщин с ребенком в возрасте до трех лет.
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Госдуме назвали размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет
24 декабря 2025, 05:20
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
