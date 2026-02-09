Госдума рассмотрит второй пакет мер против мошенников 10 февраля

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Совет Госдумы определил 10 февраля датой рассмотрения в первом чтении второго пакета мер против мошенников, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Государственной Думы определил 10 февраля датой рассмотрения в первом чтении пакета дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству и защиту наших граждан от преступных посягательств", - сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба Госдумы

Изменения предлагается внести в ряд федеральных законов. Они предусматривают, в том числе дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в сети Интернет от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение. Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин; ввести обязательную маркировку международных звонков; дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях выявления и пресечения мошеннических действий и др.

"Нам удалось переломить негативную тенденцию: правоохранительные органы впервые за последние годы фиксируют сокращение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации", - отметил председатель Госдумы.

По его словам, в 2025 году таких преступлений стало на 11,8% меньше, чем в предыдущем. Число дистанционных краж снизилось на 23,6%, дистанционных мошенничеств – на 9%, преступлений в сфере компьютерной информации – на 42,2%.

"Это в том числе результат системной законодательной работы. Важно не снижать эффективности законотворчества, продолжать совершенствовать правовую базу, отвечая новым угрозам и ухищрениям кибермошенников", - подчеркнул Володин.

Он напомнил, что в 2025 году было принято 10 федеральных законов, направленных на противодействие киберпреступности.

Также в первом чтении депутаты обсудят законопроекты о внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предлагается установить административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам. До года лишения свободы будет грозить тем, кто ранее привлекался к административной ответственности по части 4 статьи 13.29 КоАП РФ и чьи противоправные действия повлекли крупный ущерб в размере более 5 миллионов рублей.