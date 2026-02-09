Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит второй пакет мер против мошенников 10 февраля - РИА Новости, 09.02.2026
18:23 09.02.2026
Госдума рассмотрит второй пакет мер против мошенников 10 февраля
Совет Госдумы определил 10 февраля датой рассмотрения в первом чтении второго пакета мер против мошенников, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T18:23:00+03:00
2026-02-09T18:23:00+03:00
Госдума рассмотрит второй пакет мер против мошенников 10 февраля

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Совет Госдумы определил 10 февраля датой рассмотрения в первом чтении второго пакета мер против мошенников, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Государственной Думы определил 10 февраля датой рассмотрения в первом чтении пакета дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству и защиту наших граждан от преступных посягательств", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Мужчина в здании Госдумы - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Госдуме предложили поощрять за помощь в борьбе с мошенниками
6 февраля, 13:42
Изменения предлагается внести в ряд федеральных законов. Они предусматривают, в том числе дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в сети Интернет от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение. Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин; ввести обязательную маркировку международных звонков; дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях выявления и пресечения мошеннических действий и др.
"Нам удалось переломить негативную тенденцию: правоохранительные органы впервые за последние годы фиксируют сокращение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации", - отметил председатель Госдумы.
По его словам, в 2025 году таких преступлений стало на 11,8% меньше, чем в предыдущем. Число дистанционных краж снизилось на 23,6%, дистанционных мошенничеств – на 9%, преступлений в сфере компьютерной информации – на 42,2%.
"Это в том числе результат системной законодательной работы. Важно не снижать эффективности законотворчества, продолжать совершенствовать правовую базу, отвечая новым угрозам и ухищрениям кибермошенников", - подчеркнул Володин.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Хакеры назвали самую массовую мошенническую схему в России
6 февраля, 01:06
Он напомнил, что в 2025 году было принято 10 федеральных законов, направленных на противодействие киберпреступности.
Также в первом чтении депутаты обсудят законопроекты о внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предлагается установить административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам. До года лишения свободы будет грозить тем, кто ранее привлекался к административной ответственности по части 4 статьи 13.29 КоАП РФ и чьи противоправные действия повлекли крупный ущерб в размере более 5 миллионов рублей.
Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект, который направлен на совершенствование деятельности платежных агентов, в первую очередь с целью исключения нарушений, связанных с выводом похищенных денежных средств.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Матвиенко призвала активизировать информирование о схемах мошенничества
4 февраля, 10:40
 
