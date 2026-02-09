https://ria.ru/20260209/gosduma-2073191696.html
В Госдуме предложили сделать справку о статусе участника СВО бессрочной
2026-02-09T13:56:00+03:00
общество
госдума рф
россия
россия
2026
Новости
ru-RU
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) предложил сделать бессрочной справку подтверждения статуса участника специальной военной операции для получения социальных гарантий.
"Статус участника специальной военной операции - это постоянный статус, признание заслуг перед Родиной. Он не может быть действительным лишь 30 дней. Требование постоянно обновлять справку, сталкиваясь с проволочками, превращает получение законных льгот в дополнительное испытание для наших героев и их близких. Налоговые, жилищные, образовательные льготы - все это требует подтверждения, и люди вынуждены раз за разом проходить одну и ту же бюрократическую процедуру... Бессрочная справка раз и навсегда решила бы проблему, избавив семьи от ненужной волокиты в самые ответственные моменты их жизни",- сказал Панеш РИА Новости.
Депутат добавил, что подобные административные барьеры создают серьезные проблемы на практике. По его словам, ситуации, когда семья теряет право на льготу из-за задержки в получении бумаги не редкость.
"Классический пример - оформление ребенка в детский сад. Семья, имеющая право на внеочередное зачисление как семья участника СВО, может ждать своей очереди больше года. Когда подходит время, система требует в сжатые сроки подтвердить статус. Если справка не готова, заявление автоматически аннулируется, и многомесячное ожидание идет насмарку. Это недопустимо", - подчеркнул он.