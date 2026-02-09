"Зеленые" предложили Чуриковой и Гагариной пойти от них на выборы в Госдуму

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" направила певице Полине Гагариной, заслуженной артистке РФ Илоне Броневицкой, актеру Леониду Ярмольнику, телеведущим Яне Чуриковой и Елене Летучей предложения принять от них участие в выборах депутатов Государственной думы в 2026 году.

Соответствующие письма от имени сопредседателя партии "Зеленые" Александры Кудзаговой есть в распоряжении РИА Новости.

"От лица партии "Зеленые" мы предлагаем вам стать проводником позитивной повестки на самом высоком уровне, приняв участие в 2026 году в выборах депутатов Государственной думы IX созыва в качестве кандидата в депутаты. Давайте вместе направим энергию общественного запроса на создание конкретных решений и законодательных инициатив", - говорится в письмах.

Кудзагова в обращениях к артистам отметила, что "Зеленые" - это сообщество не только профессиональных экологов, но и всех граждан РФ , неравнодушных к вопросам экологии, охраны окружающей среды, защиты животных, здорового образа жизни и социальной справедливости.

"Это платформа для реальных действий, где общественные инициативы могут получить мощную поддержку, чтобы менять реальность к лучшему уже сегодня", - говорится в обращениях.