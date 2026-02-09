https://ria.ru/20260209/gosduma-2073101335.html
"Зеленые" предложили Чуриковой и Гагариной пойти от них на выборы в Госдуму
"Зеленые" предложили Чуриковой и Гагариной пойти от них на выборы в Госдуму - РИА Новости, 09.02.2026
"Зеленые" предложили Чуриковой и Гагариной пойти от них на выборы в Госдуму
Российская экологическая партия "Зеленые" направила певице Полине Гагариной, заслуженной артистке РФ Илоне Броневицкой, актеру Леониду Ярмольнику, телеведущим...
"Зеленые" предложили Чуриковой и Гагариной пойти от них на выборы в Госдуму
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" направила певице Полине Гагариной, заслуженной артистке РФ Илоне Броневицкой, актеру Леониду Ярмольнику, телеведущим Яне Чуриковой и Елене Летучей предложения принять от них участие в выборах депутатов Государственной думы в 2026 году.
Соответствующие письма от имени сопредседателя партии "Зеленые" Александры Кудзаговой есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее "Зеленые" заявляли, что их члены и сторонники будут рады, если на выборах в Госдуму
в 2026 году от них выдвинутся известные люди, популяризирующие экологические ценности, речь в том числе о певицах Полине Гагариной
, Анне Семенович
и телеведущей Елене Летучей
.
"От лица партии "Зеленые" мы предлагаем вам стать проводником позитивной повестки на самом высоком уровне, приняв участие в 2026 году в выборах депутатов Государственной думы IX созыва в качестве кандидата в депутаты. Давайте вместе направим энергию общественного запроса на создание конкретных решений и законодательных инициатив", - говорится в письмах.
Кудзагова в обращениях к артистам отметила, что "Зеленые" - это сообщество не только профессиональных экологов, но и всех граждан РФ
, неравнодушных к вопросам экологии, охраны окружающей среды, защиты животных, здорового образа жизни и социальной справедливости.
"Это платформа для реальных действий, где общественные инициативы могут получить мощную поддержку, чтобы менять реальность к лучшему уже сегодня", - говорится в обращениях.
Голосование по выборам депутатов Государственной Думы должно состояться 20 сентября 2026 года.