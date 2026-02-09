Рейтинг@Mail.ru
05:55 09.02.2026
Бывшего гонконгского медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы
Бывший гонконгский медиамагнат Джимми Лай приговорен к 20 годам лишения свободы по делу о нарушении закона о национальной безопасности, сообщает в понедельник...
в мире
гонконг
https://ria.ru/20251209/kitay-2060720802.html
https://ria.ru/20251217/tyurma-2062429934.html
гонконг
2026
в мире, гонконг
В мире, Гонконг
Бывшего гонконгского медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы

Экс-медиамагнат Джимми Лай получил 20 лет тюрьмы за нарушение нацбезопасности

© AP Photo / Kin CheungДжимми Лай выходит из высшего апелляционного суда Гонконга
Джимми Лай выходит из высшего апелляционного суда Гонконга - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Джимми Лай выходит из высшего апелляционного суда Гонконга. Архивное фото
ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Бывший гонконгский медиамагнат Джимми Лай приговорен к 20 годам лишения свободы по делу о нарушении закона о национальной безопасности, сообщает в понедельник местная телерадиокорпорация RTHK.
В декабре 2025 года Высокий суд Гонконга признал бывшего медиамагната виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушении закона о национальной безопасности.
Бай Тяньхуэй во время заседания суда в городе Тяньцзинь
В Китае за взятки казнили экс-главу инвесткомпании
9 декабря 2025, 07:39
9 декабря 2025, 07:39
RTHK отмечает, что приговор в отношении Лая стал самым суровым среди всех вынесенных на данный момент по делам о нарушении принятого в 2020 году закона о защите национальной безопасности.
Джимми Лая задержали в августе 2020 года по обвинению в сговоре с иностранными державами и мошенничестве. В 2021 году его приговорили в общей сложности к 20 месяцам тюрьмы за роль в организации митингов в ходе антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. Несмотря на отбытие этого наказания, Лай остался в заключении в ожидании слушаний в верховном суде по более серьезным обвинениям.
Изображение сгенерировано ИИ
Страну шатал — в тюрьму сел: олигархи тоже плачут
17 декабря 2025, 08:00
17 декабря 2025, 08:00
 
В миреГонконг
 
 
