Бывшего гонконгского медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы
Бывшего гонконгского медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы - РИА Новости, 09.02.2026
Бывшего гонконгского медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы
Бывший гонконгский медиамагнат Джимми Лай приговорен к 20 годам лишения свободы по делу о нарушении закона о национальной безопасности, сообщает в понедельник...
в мире
гонконг
гонконг
Бывшего гонконгского медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы
ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости.
Бывший гонконгский медиамагнат Джимми Лай приговорен к 20 годам лишения свободы по делу о нарушении закона о национальной безопасности, сообщает в понедельник местная телерадиокорпорация RTHK
.
В декабре 2025 года Высокий суд Гонконга
признал бывшего медиамагната виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушении закона о национальной безопасности.
RTHK отмечает, что приговор в отношении Лая стал самым суровым среди всех вынесенных на данный момент по делам о нарушении принятого в 2020 году закона о защите национальной безопасности.
Джимми Лая задержали в августе 2020 года по обвинению в сговоре с иностранными державами и мошенничестве. В 2021 году его приговорили в общей сложности к 20 месяцам тюрьмы за роль в организации митингов в ходе антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. Несмотря на отбытие этого наказания, Лай остался в заключении в ожидании слушаний в верховном суде по более серьезным обвинениям.