Бывшего гонконгского медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы

RTHK отмечает, что приговор в отношении Лая стал самым суровым среди всех вынесенных на данный момент по делам о нарушении принятого в 2020 году закона о защите национальной безопасности.

Джимми Лая задержали в августе 2020 года по обвинению в сговоре с иностранными державами и мошенничестве. В 2021 году его приговорили в общей сложности к 20 месяцам тюрьмы за роль в организации митингов в ходе антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. Несмотря на отбытие этого наказания, Лай остался в заключении в ожидании слушаний в верховном суде по более серьезным обвинениям.