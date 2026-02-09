Российский посол рассказал о важности дипломатии в сложных мировых условиях

БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. В нынешних непростых международных условиях российские дипломаты должны достойно защищать интересы России и обеспечивать ей заслуженное место в формирующемся многополярном мире, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.

День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.