15:01 09.02.2026
Российский посол рассказал о важности дипломатии в сложных мировых условиях
россия, бельгия, денис гончар, в мире
Россия, Бельгия, Денис Гончар, В мире
Российский посол рассказал о важности дипломатии в сложных мировых условиях

Гончар: дипломаты должны достойно защищать интересы России в непростое время

© Фото : МИД РФДенис Гончар
Денис Гончар - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : МИД РФ
Денис Гончар. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. В нынешних непростых международных условиях российские дипломаты должны достойно защищать интересы России и обеспечивать ей заслуженное место в формирующемся многополярном мире, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Не секрет, что профессиональный праздник мы встречаем в непростое время, когда ответственные решения серьезного порядка приходится принимать чуть ли не в ежедневном режиме. Наша задача – достойно защищать интересы России, обеспечить ей заслуженное место в формирующемся на наших глазах многополярном мире. Хочу пожелать всем отменного здоровья, выдержки, крепости духа и, конечно, побед на всех фронтах", - сказал он.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
РоссияБельгияДенис ГончарВ мире
 
 
