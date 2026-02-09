Посол Денис Гончар: население ЕС готовят к вооруженному конфликту с Россией

На фоне обострения отношений между Россией и Западом, милитаризации Европы, санкционного давления и фактического свертывания диалога по линии ЕС и НАТО Брюссель все чаще становится одной из ключевых площадок антироссийской политики. О деградации дипломатии в Европе, санкциях, конфискации российских активов, ограничениях против дипломатов, контактах с НАТО, энергетике, культуре и перспективах диалога с Евросоюзом рассказал в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар. Беседовал Юрий Апрелефф.

– Какое главное послание вы хотели бы адресовать коллегам-дипломатам в День дипломатического работника?

– Российское дипломатическое сообщество – большая и сплоченная команда и одновременно дружная семья. День дипломата – это повод лишний раз связаться с коллегами, с которыми многое пройдено, пережито и сделано. Не секрет, что профессиональный праздник мы встречаем в непростое время, когда ответственные решения серьезного порядка приходится принимать чуть ли не в ежедневном режиме. Наша задача – достойно защищать интересы России, обеспечить ей заслуженное место в формирующемся на наших глазах многополярном мире. Хочу пожелать всем отменного здоровья, выдержки, крепости духа и, конечно, побед на всех фронтах.

– Считаете ли вы, что в европейских столицах сегодня утрачено понимание дипломатии как инструмента поиска компромиссов?

– К сожалению, за редким исключением дело обстоит именно так. Сущность дипломатии заключается в готовности слушать и слышать партнера, пусть не всегда соглашаться, но воспринимать его аргументацию и позицию, в свою очередь, обоснованно оппонировать ему, совместно искать компромисс. Вместо такого рационального подхода в есовско-натовском Брюсселе и во многих европейских столицах сделали выбор в пользу диктата и менторства, размахивания санкционной дубиной, огульной политизации международной повестки и украинизации любого досье. "На земле" тоже происходят крайне негативные процессы. Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной. Подобная авантюрная и абсолютно безрассудная линия нам представляется крайне опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями.

Плачевно, что в большинстве европейских стран, даже, казалось бы, с традиционно сильными дипломатическими традициями, этого не хотят осознать. Происходящая на Западе деградация политэлит очевидна не только для экспертов и профессионалов в сфере международных отношений, но и для любого объективно мыслящего человека.

– Тем не менее, в Европе начали звучать и призывы к восстановлению диалога с Россией. Какую позицию занимают власти Бельгии? Видите ли вы у них готовность к диалогу?

– Общая тональность заявлений и действий европейского мейнстрима остается крайне неконструктивной и порой даже враждебной. Примечательно, что призывы к восстановлению диалога с Россией прозвучали в том числе от наиболее одиозных представителей европейской "партии войны". С одной стороны, они упорно продолжают свою провальную агрессивную политику в отношении нашей страны, включая замыслы нанесения ей пресловутого стратегического поражения и накачку Украины убивающим наших сограждан вооружением в нарушение всех мыслимых международных юридических и моральных норм. С другой – опасаясь остаться на обочине истории и за бортом поддерживаемого администрацией Дональда Трампа процесса урегулирования украинского кризиса, вновь заговорили о необходимости вести с Москвой диалог. Возникает вопрос: а с каких позиций? Если с тех же, о которых я только что сказал, то, извините, разговаривать не о чем.

Что касается властей Бельгии, от них мы таких призывов не слышали. Более того, в последние месяцы звучали весьма жесткие заявления и предпринимались вовсе не дружественные действия. Не видим мы пока и готовности к серьезному диалогу, скорее наоборот. Так, в отношении российского посла и наших дипломатов выставляются всевозможные препоны и препятствия для нормального общения с официальными представителями страны пребывания – а это, напомню, краеугольный камень нормальной дипломатической практики. Бельгийской стороной введена практика, согласно которой все наши контакты такого рода должны предварительно согласовываться с МИД, однако до сих пор ни одна попытка запросить "лицензии" не увенчалась успехом.

Считаем, что это неразумная линия. Вновь возвращаясь к формальному поводу для нашего разговора, замечу: для того, чтобы попытаться распутать клубок накопившихся противоречий, нужно разговаривать и искать точки соприкосновения. Важно, что, в отличие от большинства политиков, бельгийская общественность и деловые круги прямо говорят о своей незаинтересованности в росте напряженности между нашими странами. Люди хотели бы скорейшего завершения периода конфронтации и возобновления нормальных связей с Россией.

– Власти Бельгии пока что последовательно выступают против изъятия Европейским союзом "замороженных" на счетах брюсссельского депозитария российских средств. Насколько силен раскол в рядах европейских стран по этому вопросу?

– Позиция Бельгии по вопросу конфискации российских активов вполне объяснима: дело в том, что в Euroclear хранится подавляющая часть заблокированных в ЕС резервов Банка России, судя по открытым данным – более 85%. Только налоговые поступления в бюджет королевства от доходов с них превышают миллиард евро ежегодно.

Власти понимают, что распоряжение суверенными активами другого государства – случай беспрецедентный и вне зависимости от конкретной формы, будь то их конфискация или использование под некий "репарационный кредит", – носит откровенно незаконный характер и противоречит нормам международного права. А рассчитывать на пресловутую европейскую солидарность в случае выплат многомиллиардных компенсаций по итогам неизбежных судебных тяжб в национальной юрисдикции и международных арбитражах было бы наивно. В связи с этим не удивительно, что премьер-министр Барт Де Вевер сравнил инициативу Еврокомиссии с кражей мебели из иностранного посольства. Это метафора отличается наглядностью и точностью.

При этом, как показали дискуссии накануне и в ходе саммита ЕС в Брюсселе 18-19 декабря 2025 года, отнюдь не только Бельгия выступила против отъема российских авуаров. К данной позиции присоединился целый ряд других стран, включая Италию. Это свидетельствует о том, что в отличие от евробюрократов, которых мало волнуют последствия их авантюр для конкретных европейских государств, некоторые национальные политические лидеры все же осознают, чем это может быть для них чревато. Хочется надеяться, что разумные подходы в конечном итоге возобладают.

– Как вы оцениваете попытки руководства ЕК убедить Бельгию, что ей ничего не грозит в случае согласия на конфискацию российских авуаров? Какими будут действия Москвы при возобновлении Евросоюзом попыток передать Киеву замороженные активы РФ?

– Действительно, накануне декабрьского саммита ЕС руководство Еврокомиссии при поддержке наиболее враждебно настроенных к России стран объединения не жалели сил, чтобы перетянуть Бельгию на свою сторону. При этом правительство королевства твердо отстаивало свою позицию, несмотря на растущее раздражение поборников "репарационного кредита". Сложилась ситуация, когда ведомые бездумной русофобией евробюрократы, которых никто не выбирал и которые не несут никакой политической ответственности за свои решения, готовы были завести Бельгию в весьма тяжелое положение.

Характерно, что Еврокомиссия обосновывала свои предложения по неправомерному использованию российских активов ссылками на положения правовой базы ЕС, допускающие принятие чрезвычайных мер в условиях сложной экономической ситуации внутри самого союза. Тем самым представители Евросоюза фактически сами раскрыли истинные мотивы своих действий: речь идет не только о финансировании все более проблемного украинского проекта, но и о стремлении поправить собственное экономическое положение за счет российских государственных резервов. Евросоюз фактически признался, что бремя поддержки киевского режима становится для него чрезмерным и вынуждает прибегать к незаконным методам. При этом в Еврокомиссии предпочитают умалчивать о том, что расплачиваться за подобные политические амбиции пришлось бы гражданам стран ЕС и прежде всего – Бельгии.

Российская сторона в любом случае не намерена оставлять незаконные действия без ответа. Соответствующая развернутая позиция была изложена в заявлениях Банка России, опубликованных 12 декабря 2025 года. Конкретные меры уже предпринимаются: в тот же день российский регулятор уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear с требованием о возмещении убытков, причиненных Центробанку. Первое слушание по делу прошло 16 января. По решению суда процесс будет проходить в закрытом режиме. Не исключаем и возбуждения производства в зарубежных юрисдикциях.

Подготовлена правовая база для ответных шагов. Указ президента Российской Федерации от 30 сентября 2025 года закрепил новый порядок обращения с иностранным капиталом, находящимся в федеральной собственности для обеспечения национальных интересов России с учетом потенциальных враждебных действий западных стран.

– Служба государственной безопасности Бельгии в своем ежегодном докладе от 15 января попыталась представить Россию как чуть ли не главный источник угроз для страны, оправдывала отказ в визах российским дипломатам в 2025 году подозрениями в шпионаже, не приводя при этом никаких доказательств. Какие препоны российским дипломатам чинят власти Бельгии и руководство Евросоюза помимо отказов в выдаче виз?

– Бельгийской стороне пора прекратить искусственно раздувать тему так называемой "российской угрозы" и устраивать срежиссированные кампании шпиономании вокруг сотрудников российских загранучреждений в стране. Попытки подменить профессиональный и предметный диалог политизированными вбросами не отвечают ни чьим интересам и лишь усугубляют состояние двусторонних отношений, которые и без того переживают далеко не лучший свой период.

Что касается самого доклада СГБ, то соответствующий документ было бы уместно рассматривать именно как некую компиляцию домыслов, искусственно подогнанных в угоду спущенному сверху политическому заказу. Цели недвусмысленны – навязать читателю искаженное представление о России и политике ее властей, а также скомпрометировать наши дипломатические усилия.

Самый показательный пример манипуляции – раздел о беспилотниках, которые якобы на протяжении месяцев ежедневно фиксировались по всей стране над объектами чувствительной гражданской и военной инфраструктуры королевства. Составители доклада не только признают отсутствие даже косвенных улик, которые могли бы указывать на причастность нашей страны, но, более того, делают вывод, что в большинстве случаев речь шла о так называемых "ложных срабатываниях", при которых посторонние объекты в небе принимали за дроны. Казалось бы, тема исчерпана. Сюжет тем не менее "пристегнули" к российскому разделу, препроводив все это заверениями в том, что "тщательное расследование продолжается".

Характерна и вся дроновая эпопея в целом. Едва появились первые сообщения о якобы БПЛА в бельгийском небе, как министр обороны Тео Франкен под камеры заявил о "руке Кремля". За ним последовали и другие чиновники. Градус истерии день за днем нагнетался. И, что особенно симптоматично, все это продолжалось до тех пор, пока под шумок не пропихнули дополнительный план по закупке вооружений на 50 миллионов евро. После этого "налеты" разом прекратились, а сюжет, несколько месяцев не сходивший с передовиц, больше не вспоминали. Невольно напрашивается вопрос, а был ли мальчик в принципе?

Возвращаясь к докладу СГБ, стоит упомянуть, что, например, состоявшийся в Сочи в ноябре 2025 года симпозиум "БРИКС-Европа", по определению призванный способствовать развитию межпарламентских связей, был объявлен "вмешательством во внутренние дела". Логика незамысловатая: раз общение не контролируется – значит, его надо дискредитировать. Отдельно отмечу попытки записать в "дезинформацию" информационно-разъяснительную работу Посольства, в частности, по вопросу последствий продвигаемых есовцами инициатив по экспроприации обездвиженных в депозитарии Euroclear российских активов. Между тем речь идет об официальной и неоднократно публично озвученной позиции российского руководства, согласно которой любые противоправные действия в отношении собственности нашей страны повлекут ответные действия, в первую очередь для самой Бельгии.

Что касается препон, чинимых нам бельгийскими и в целом есовскими "коллегами", то помимо отказов в визах, ограничения официальных контактов, создания сложностей с финансово-банковским обслуживанием, из последних шагов стоит выделить введенные по инициативе Еврокомиссии в конце января сего года ограничения на передвижения сотрудников РЗУ по территории еврозоны. Отныне они могут осуществляться только путем заблаговременного нотного уведомления, а в ряде стран даже требуют получения специального разрешения, что может, среди прочего, осложнить доставку дипломатической почты. Уже не раз было отмечено, что соответствующее решение стран ЕС идет вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, обязывающей государство аккредитации обеспечивать нормальные условия для работы дипмиссий.

– Согласно данным CREA, Бельгия остается одним из крупнейших импортеров российских нефти и газа в ЕС, и только за декабрь страны-импортеры заплатили России около 1,4 миллиарда евро. Все это, несмотря на заявленный в Евросоюзе курс на сокращение энергетической зависимости от России. Как вы оцениваете этот факт, свидетельствует ли это о том, что попытки экономического разрыва с Россией носят скорее формальный характер, а российские энергоресурсы по-прежнему являются жизненно необходимыми?

– Возможности для восстановления в будущем товарного обмена еще сохраняются, но пока двусторонние торгово-экономические отношения находятся в глубоком кризисе. Начиная с 2022 года санкционная политика Евросоюза, к которой присоединились власти Бельгии, нанесла серьезнейший ущерб большинству сфер сотрудничества, включая энергетику. Был прекращен ввоз российского угля, на крайне низком уровне находится торговля нефтью и нефтепродуктами. Отказ от перевалки российского сжиженного газа на терминале Зебрюгге в марте 2025 года лишил королевство выгодного статуса посредника в мировой энергетической логистике.

Важным элементом российских поставок по-прежнему остается СПГ. По данным бельгийских источников, в период с мая по октябрь 2025 года на Россию пришлось 40% импорта данного вида топлива в страну, причем начиная с августа наблюдался рост объемов. Наш газ сохраняет важную роль в обеспечении энергобезопасности Бельгии, несмотря на принятый ЕС план по поэтапному отказу от российских энергоносителей.

Объективные данные статистики говорят о том, насколько ущербна и оторвана от жизни навязываемая Еврокомиссией политика в сфере энергетики. Спровоцированная отказом от российского топлива инфляция привела к сокращению располагаемых доходов населения. По подсчетам экспертов Национального банка Бельгии, в большинстве регионов страны этот показатель в 2024 году оставался ниже, чем в 2021 году. С высокими ценами на энергию местные экономисты связывают и наблюдаемое снижение конкурентоспособности Бельгии. Так, например, электричество и природный газ обходятся местным производителям втрое дороже, чем их коллегам из США. Если Бельгия подчинится решению ЕС о прекращении импорта российского СПГ с 1 января 2027 года, это станет очередным болезненным ударом для национальной экономики.

В целом европейцы заявляют о том, что стремятся к энергобезопасности для защиты от мнимой российской угрозы. Но за всю свою историю наша страна ни разу не использовала энергетику в качестве рычага политического давления. В результате же отказа от профильного сотрудничества с Россией Европа попала в зависимость от США, которые вводят против нее заградительные пошлины и тарифы и заявляют о притязаниях на территории, которые в Старом Свете считают своими. Происходящее, безусловно, заставляет задуматься о способностях нынешних лидеров европейских стран к стратегическому планированию и оценке рисков.

– На фоне разговоров об "отмене русской культуры" в европейских театрах по-прежнему продолжает звучать музыка русских классиков. В частности, в этом сезоне со сцены одной из главных музыкально-театральных площадок Фландрии Opera Ballet Vlaanderen исполнялись произведения Бородина. Можно ли говорить о том, что культурный диалог между странами сохраняется, несмотря на политическую напряженность? Как бы вы оценили значение русской культуры в нынешних геополитических условиях?

– К сожалению, несмотря на все заверения, что бельгийские власти не занимаются отменой культуры, мы знаем, что определенные преграды развитию культурно-гуманитарных связей все же создаются. Например, в вопросе выдачи виз – их не получают даже те российские деятели искусства, которые не входят в санкционные списки ЕС. Из-за опасений политических последствий многие театральные и музыкальные площадки отказываются сотрудничать с российскими партнерами.

Со своей стороны, Россия не пытается "обнулить" европейскую культуру в угоду политической конъюнктуре. Мы готовы к продолжению обменов по культурно-гуманитарному направлению, так как убеждены, что в эпоху геополитической напряженности должно оставаться пространство для диалога на универсальном языке искусства.

Российский культурный код является неотъемлемой частью всемирной цивилизации. Русскую культуру невозможно отменить. Интерес к ней огромный. Мероприятия, которые проходят в нашем культурном центре – "Русском доме в Брюсселе", говорят сами за себя: на выступления отечественных артистов неизменно собираются полные залы и зрители аплодируют стоя. Да и все ведущие учреждения искусства Бельгии продолжают включать в свой репертуар шедевры из "золотого фонда" российского культурного наследия. В октябре 2025 года в Королевском оперном театре в Брюсселе "Ла Монне" состоялся концерт "Мусоргский и Шостакович: творческий диалог", на сцене Opera Ballet Vlaanderen идет "Весна священная" Игоря Стравинского, в феврале в Bozar исполнят "Щелкунчика" Петра Чайковского. И это только несколько примеров из целого множества.

– Остаются ли у России какие-либо каналы для контактов с представителями НАТО на дипломатическом или военном уровне? Видите ли вы готовность со стороны руководства альянса к возобновлению диалога с Москвой, или линия НАТО по отношению к России остается полностью враждебной и конфронтационной?

– Посольство России в Бельгии остается пунктом экстренной связи с российской стороны, и в НАТО об этом знают. Контакты как по дипломатическим, так и по военным линиям сохраняются, но носят спорадический характер и в основном касаются деэскалации при конкретных инцидентах. Готовности со стороны руководства альянса к возобновлению равноправного содержательного диалога мы не видим.

Курс блока остается глубоко конфронтационным и усугубляется личной русофобией первых лиц международного секретариата. По логике, генсекретарь организации должен следовать в русле линии, которой придерживаются ключевые страны-члены, например, США, которые являются основным плательщиком в бюджет блока. Как известно, Вашингтон с приходом Дональда Трампа возобновил диалог с Россией, схожие призывы уже звучат от лидеров даже наиболее жестко настроенных европейских столиц. Несмотря на это, изменений подходов в Брюсселе мы не видим. Марк Рютте занимает наиболее радикальную антироссийскую позицию, заявляя, что следующей целью Москвы является НАТО, "масштабная война с массовой мобилизацией уже на пороге" и может начаться "в ближайшие пять лет". Причем нашу страну именуют уже не только непосредственной, но и долговременной угрозой, готовятся к затяжному противостоянию. Видимо, не читали новую стратегию нацбезопасности США, где Россия в качестве врага вообще не указана.

Натовские страшилки используются для оправдания оголтелого наращивания оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году и усиленной милитаризации, особенно на восточном фланге. В частности, под надуманными предлогами в 2025 году запущены две новые операции – "Балтийский и Восточный часовые", все интенсивнее проводятся учения вблизи наших границ. Дошло даже до того, что в Брюсселе размышляют над возможностью нанесения "превентивного удара в целях обороны", пробрасывают идеи об изменении ядерной политики блока.

Если же мы взглянем на факты, то на страны НАТО в 2025 году пришлось более половины мировых расходов на оборону – 1,59 триллиона долларов, а через десять лет в абсолютном выражении этот показатель составит 4,2 триллиона долларов – порядка 65% глобальных военных расходов и как минимум в 16 раз больше прогнозируемого международными организациями оборонного бюджета России. Все заверения нашего руководства в том, что планов нападения на альянс у нас нет и в помине, в Брюсселе целенаправленно пропускают мимо ушей, продолжая истерично пугать население тем, будто главной угрозой для их безопасности и благополучия является Россия, а не бездумная и близорукая политика их собственных политэлит.

– Страны ЕС и НАТО (в том числе Бельгия) не перестают выражать готовность отправить свои воинские контингенты на Украину после достижения мира, несмотря на неприемлемость этого для России. Можно ли с Западом в принципе о чем-то договариваться в контексте урегулирования конфликта на Украине, если он упорно не хочет нас слышать?

– Текущая натовская политика по Украине абсолютно ущербна и бесперспективна. Внутренне западники, наверное, уже осознали, что нанести России стратегическое поражение не получается, а Киев объективно проигрывает. Но при этом они продолжают с упорством, достойным иного применения, снабжать Украину вооружениями и техникой, в том числе через натовскую инициативу "Список приоритетных потребностей Украины", известную как PURL.

Вызывает недоумение полное игнорирование принципиальных для российской стороны вопросов, а именно первопричин, из-за которых мы оказались в данной ситуации. В их числе – втягивание Украины в НАТО, ущемление прав русскоязычных граждан и так далее. Генсекретарь Марк Рютте продолжает непрестанно твердить о необратимости вступления "незалежной" в натовские ряды, что полностью противоречит нашим законным требованиям в сфере безопасности и позиции ряда ключевых стран-членов блока, включая США.

Схожая ситуация – по гарантиям безопасности, которые должны в полной мере учитывать российские интересы и озабоченности. Ныне же поддерживаемая натовцами "украинская формула", которую Марк Рютте активно продвигал, в том числе и в ходе недавнего визита в Киев, предполагает сохранение западного контроля над Украиной, что для нас абсолютно неприемлемо. Так, заведомо непроходными являются планы размещения на территории республики каких-либо натовских контингентов, включая бельгийский, и ударных вооружений, бесконечно транслируемые так называемой "коалицией желающих". Совершенно очевидно, что без пересмотра данного тупикового подхода Евросоюзу и НАТО не стоит рассчитывать на подключение к переговорному процессу.

– На фоне усиливающихся разногласий между США и Европой по Гренландии эксперты заговорили о возможности раскола и даже распада НАТО, появления на замену ей новой военно-политической структуры без участия США. Как вы оцениваете складывающуюся ситуацию и варианты ее развития? Какую проекцию она имеет на российские интересы?

– Последние события ярко продемонстрировали, чем может обернуться выведение оборонных интересов на аутсорсинг. Многие годы обеспечение европейской безопасности во многом было отдано на откуп Вашингтону, что в конечном итоге привело к глубокой зависимости Европы от "старшего брата". В этих условиях европейских союзников и Канаду принудили нарастить оборонные расходы сначала до 2%, а затем и до 5%, заставили за свой счет покупать американское оружие на нужды Украины, а затем ребром поставили гренландский вопрос, продемонстрировав, что национальные интересы США важнее, чем пресловутые натовские "солидарность и единство".

В Старом Свете из-за такой политики американской администрации ропщут, слышны идеи создания нового оборонного альянса без участия США, но вновь – для противостояния России. Пока это больше разговоры, зависимость европейцев от Америки настолько велика, что для обретения оборонного суверенитета потребуются годы, если не десятилетия. Невольно вспоминаются слова Генри Киссинджера о том, что "быть врагом США может быть опасно, но быть их другом – фатально".

Впрочем, пускай переживания о том, насколько безоглядная ставка Европы на американский "зонтик" для нее опасна и чем нынешняя ситуация может обернуться для НАТО, будут "головной болью" для западных политиков и экспертов. Нас же в первую очередь беспокоит то, что внутринатовский конфликт вокруг Гренландии продолжает использоваться для раскручивания мнимой "российской и китайской угроз" и как предлог для агрессивной милитаризации Заполярья. Вместо того, чтобы искать пути деэскалации, в частности, в формате профильного Арктического совета, натовцы только усугубляют ситуацию, призывая к развертыванию контингентов и миссий, интенсификации учебно-тренировочной активности. На прошлой неделе также объявлено, что блок начал военное планирование новой операции "Арктический страж".