Голикова проведет свой день рождения на рабочем месте
00:47 09.02.2026
Голикова проведет свой день рождения на рабочем месте
Голикова проведет свой день рождения на рабочем месте - РИА Новости, 09.02.2026
Голикова проведет свой день рождения на рабочем месте
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова планирует провести свой день рождения на рабочем месте, сообщили РИА Новости в аппарате... РИА Новости, 09.02.2026
россия
мытищи
татьяна голикова
общество
россия
мытищи
россия, мытищи, татьяна голикова, общество
Россия, Мытищи, Татьяна Голикова, Общество
Голикова проведет свой день рождения на рабочем месте

Татьяна Голикова встретит свой 60-летний юбилей на работе

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова планирует провести свой день рождения на рабочем месте, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
Голикова в понедельник отмечает 60-летний юбилей, она родилась 9 февраля 1966 года в подмосковных Мытищах.
"Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.) проведет свой день рождения на работе", - рассказали в аппарате.
Голикова рассказала о возможности человека жить до 120 лет
29 сентября 2025, 16:44
РоссияМытищиТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
