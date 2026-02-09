https://ria.ru/20260209/golikova-2073086326.html
Голикова проведет свой день рождения на рабочем месте
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова планирует провести свой день рождения на рабочем месте, сообщили РИА Новости в аппарате... РИА Новости, 09.02.2026
Татьяна Голикова встретит свой 60-летний юбилей на работе