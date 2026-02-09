Рейтинг@Mail.ru
Гладков отметил ответственность белгородского бизнеса перед банками - РИА Новости, 09.02.2026
Белгородская область
Белгородская область
 
15:57 09.02.2026
Гладков отметил ответственность белгородского бизнеса перед банками
Гладков отметил ответственность белгородского бизнеса перед банками - РИА Новости, 09.02.2026
Гладков отметил ответственность белгородского бизнеса перед банками
Белгородские предприниматели демонстрируют высокую степень ответственности, даже в самых сложных условиях исполняя свои обязательства перед банками, отметил... РИА Новости, 09.02.2026
белгородская область
вячеслав гладков
корпорация мсп
Новости
вячеслав гладков, корпорация мсп
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Корпорация МСП
Гладков отметил ответственность белгородского бизнеса перед банками

Гладков: белгородские предприниматели показывают высокую степень ответственности

© РИА Новости / Антон Вергун
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 фев – РИА Новости. Белгородские предприниматели демонстрируют высокую степень ответственности, даже в самых сложных условиях исполняя свои обязательства перед банками, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Даже несмотря на текущую обстановку, наши белгородские предприниматели добропорядочно и добросовестно выполняют обязательства по всем контрактам", – сказал Гладков в ходе еженедельного заседания областного правительства, на котором шла речь о взаимодействии с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, а также о целях на 2026 год.
Первый вице-губернатор Илья Пономарев в своем докладе обозначил, что по итогам прошлого года взаимодействие с Корпорацией МСП позволило обеспечить беспрецедентный объем поддержки для бизнеса региона. Общий объем кредитно-гарантийной поддержки составил 77,5 миллиарда рублей, что вывело область на четвертое место в Центральном федеральном округе по данному показателю. При этом уровень просрочек и дефолтов по кредитам в целом среди белгородских предпринимателей один из самых низких в ЦФО.
Среди ключевых результатов прошлого года в правительстве области отметили реализацию программы стимулирования кредитования для приграничных территорий, доказавшую свою высокую эффективность. Так, регион занял первое место среди приграничных субъектов РФ по объему предоставленных кредитных средств (3,3 миллиарда рублей для 185 предприятий). "Особую роль сыграл "зонтичный" механизм поручительств, благодаря которому бизнес получил 349 кредитов на сумму 4,4 миллиарда рублей без необходимости самостоятельного обращения за поручительством. По объему этой меры поддержки Белгородская область также занимает четвертое место в ЦФО", - отметили в правительстве области.
Кроме того, в 2025-м активно развивалась и программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса в сфере станкостроения и робототехники. Сумма поддержки по данному направлению составила 160 миллионов рублей (третье место в ЦФО).
Первый вице-губернатор Илья Пономарев в своем докладе особо отметил и роль региональных институтов, таких как белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, а также белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию. Что касается планов на 2026 год, то областное правительство совместно с Корпорацией МСП наметило увеличение объемов кредитования по программе стимулирования для приграничных территорий на 20%, запуск новой программы льготного лизинга автотранспорта для предпринимателей, чье имущество пострадало в результате атак, увеличение на 40% поддержки высокотехнологичных инновационных компаний и другие мероприятия.
"Реализация этих мер направлена на обеспечение финансовой устойчивости малого и среднего бизнеса Белгородской области в текущих условиях и создание долгосрочной основы для его будущего роста", - пояснили в правительстве.
Кроме того, Гладков поручил профильным министерствам и институтам развития активизировать работу по информационному сопровождению предпринимателей. "Важно не просто создать инструменты поддержки, но и сделать так, чтобы предприниматели знали о них и умели ими пользоваться. Это ключевая задача для наших структур, работающих с бизнесом", — подчеркнул глава региона.
 
Белгородская область
Вячеслав Гладков
Корпорация МСП
 
 
