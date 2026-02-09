МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии предъявила гражданину Украины Евгению Б. обвинения в агентурной деятельности с целью диверсии и сговоре для осуществления поджога, сообщается в пресс-релизе прокуратуры.
"Федеральная прокуратура 22 января 2026 года предъявила обвинение гражданину Украины Евгению Б... Есть достаточные основания подозревать его в агентурной деятельности в целях диверсии и сговоре с целью поджога", - говорится в документе.
Ранее федеральная прокуратура Германии предъявила двум гражданам Украины Даниилу Б. и Владиславу Т. такие же обвинения.
По данным обвинения, Даниил Б., Владислав Т. и Евгений Б. в конце марта 2025 года отправили из Кёльна на Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. Прокуратура бездоказательно утверждает, что они сделали это якобы по поручению российских спецслужб. Предполагаемой целью был сбор информации о маршрутах доставки и транспортных процедурах службы доставки посылок и последующая отправка посылок с зажигательными устройствами. Утверждается, что эти посылки предназначались для осуществления поджогов в Германии или других местах по пути на Украину.
Евгений Б. был арестован в Швейцарии 13 мая 2025 года, а 23 декабря 2025 года он был экстрадирован в Германию. В тот же день федеральная прокуратура предъявила обвинения Даниилу Б. и Владиславу Т. Утверждается, что Евгений Б. завербовал Даниила Б. и Владислава Т. и приобрел GPS-трекеры и другие материалы. Кроме того, согласно сообщению прокуратуры, он также якобы пообещал своим контактам в российской спецслужбе, что займется отправкой посылок с зажигательными устройствами.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
