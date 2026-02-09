Рейтинг@Mail.ru
07:27 09.02.2026 (обновлено: 09:32 09.02.2026)
Санкции ЕС обернулись ростом банкротств компаний в Германии
экономика
В мире, Россия, Германия, Москва, Евросоюз, Евростат, Северный поток, Дмитрий Песков, Экономика
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Санкции ЕС против России обернулись для Германии ростом банкротств компаний, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, если в четвертом квартале 2022 года индекс бизнес-банкротств в стране составлял 97,1 пункта, то в третьем квартале 2025-го он подскочил до 175,3 пункта. Таким образом, число обанкротившихся компаний увеличилось на 80,5%.
Опрошенные агентством аналитики назвали среди причин такой динамики потерю российского рынка.
«

"Ранее часть экономики Германии в определенной степени опиралась на относительно дешевые энергоносители из России, а, в свою очередь, Россия была частью экспортного рынка различной технологичной продукции из Германии. От утраты российского рынка теряет, например, немецкий автопром и машиностроение", — рассказал младший директор по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Владислав Бухарский.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков уточнил, что больше всего отказ от сотрудничества с Москвой ударил по энергоемкому бизнесу: металлургии и целлюлозно-бумажной промышленности. Он напомнил, что рост неплатежей и банкротств в отдельных сегментах доходил до 200%.
На фоне кризиса в бизнес-секторе увеличился и уровень безработицы. Если в январе 2022 года он составлял 5,1% от трудоспособного населения, то спустя четыре года вырос до 6,3%.
"Санкции ЕС — скорее фактор, усиливший уже существующие проблемы. Существенная часть банкротств пришлась на малые компании в сфере услуг, которые напрямую от санкций зависели минимально, но сильно пострадали от инфляции, высоких ставок и снижения покупательной способности. Таким образом, санкции можно рассматривать как катализатор кризисных тенденций", — добавил аналитик "Финама".
Германия пять лет назад была одним из основных европейских торговых партнеров России — немецкая промышленность преимущественно обеспечивалась отечественным газом. Ситуация изменилась в 2022 году: Берлин присоединился к санкциям ЕС, а осенью произошли взрывы на "Северных потоках". В итоге ФРГ лишилась доступа к российскому газу и перешла на значительно более дорогой американский. По данным РИА Новости, немецкая промышленность с тех пор упала на 6,6%.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
