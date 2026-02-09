В Генштабе рассказали о парировании угроз от вооружений НАТО

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Парирование угроз от вооружений НАТО решается изучением трофеев ВСУ, заявил председатель военно-научного комитета Вооружённых сил РФ - замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.
"Беспрецедентное накачивание ВСУ боевой техникой НАТО поставило перед российской военной наукой важнейшую задачу – своевременное парирование угроз, исходящих от западных образцов вооружения, военной и специальной техники и вскрытие уязвимостей в них. Она успешно решается за счёт развитой в Минобороны системы исследований захваченного у противника трофейного вооружения. В авангарде этой непростой деятельности стоит Научно-технический комитет (развития вооружений)", - сказал Трушин газете "Красная звезда".
Он отметил, что на сегодняшний день завершено исследование значительного числа образцов применяемой ВСУ иностранной техники, все выявляемые особенности своевременно учитываются и находят дальнейшее применение, соответствующие рекомендации оперативно доведены до войск.
