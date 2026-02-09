Рейтинг@Mail.ru
В Генштабе рассказали о парировании угроз от вооружений НАТО - РИА Новости, 09.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
02:15 09.02.2026
В Генштабе рассказали о парировании угроз от вооружений НАТО
В Генштабе рассказали о парировании угроз от вооружений НАТО
Парирование угроз от вооружений НАТО решается изучением трофеев ВСУ, заявил председатель военно­-научного комитета Вооружённых сил РФ - замначальника Генштаба... РИА Новости, 09.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
василий трушин
вооруженные силы украины
нато
красная звезда
безопасность
россия, василий трушин, вооруженные силы украины, нато, красная звезда, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Василий Трушин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Красная звезда, Безопасность
В Генштабе рассказали о парировании угроз от вооружений НАТО

Трушин: парирование угроз от вооружений НАТО решается изучением трофеев ВСУ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Парирование угроз от вооружений НАТО решается изучением трофеев ВСУ, заявил председатель военно­-научного комитета Вооружённых сил РФ - замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.
"Беспрецедентное накачивание ВСУ боевой техникой НАТО поставило перед российской военной наукой важнейшую задачу – своевременное парирование угроз, исходящих от западных образцов вооружения, военной и специальной техники и вскрытие уязвимостей в них. Она успешно решается за счёт развитой в Минобороны системы исследований захваченного у противника трофейного вооружения. В авангарде этой непростой деятельности стоит Научно-технический комитет (развития вооружений)", - сказал Трушин газете "Красная звезда".
Он отметил, что на сегодняшний день завершено исследование значительного числа образцов применяемой ВСУ иностранной техники, все выявляемые особенности своевременно учитываются и находят дальнейшее применение, соответствующие рекомендации оперативно доведены до войск.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
НАТО сохраняет интенсивность подготовки у границ России, заявил Герасимов
18 декабря 2025, 17:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВасилий ТрушинВооруженные силы УкраиныНАТОКрасная звездаБезопасность
 
 
