В Генштабе назвали внедрение ИИ прорывом в военном превосходстве
02:13 09.02.2026
В Генштабе назвали внедрение ИИ прорывом в военном превосходстве
россия, василий трушин, красная звезда, технологии, безопасность
Россия, Василий Трушин, Красная звезда, Технологии, Безопасность
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) рассматривается как прорыв в военном превосходстве, заявил председатель военно­-научного комитета Вооружённых сил РФ - замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.
"Действительно, разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта в настоящее время рассматривается как одно из прорывных направлений обеспечения военного превосходства", - сказал Трушин газете "Красная звезда".
Замначальника Генштаба отметил, что сценарии и модели будущих войн и операций, прогнозируемые военными учёными, уже сейчас существенно отличаются возрастающим участием в них высокотехнологичного вооружения, военной и специальной техники, в том числе с элементами ИИ.
Россия, Василий Трушин, Красная звезда, Технологии, Безопасность
 
 
