https://ria.ru/20260209/genshtab-2073092285.html
В Генштабе назвали внедрение ИИ прорывом в военном превосходстве
В Генштабе назвали внедрение ИИ прорывом в военном превосходстве - РИА Новости, 09.02.2026
В Генштабе назвали внедрение ИИ прорывом в военном превосходстве
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) рассматривается как прорыв в военном превосходстве, заявил председатель военно-научного комитета Вооружённых сил РФ -... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T02:13:00+03:00
2026-02-09T02:13:00+03:00
2026-02-09T02:13:00+03:00
россия
василий трушин
красная звезда
технологии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
https://ria.ru/20260207/voennye-2072847762.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий трушин, красная звезда, технологии, безопасность
Россия, Василий Трушин, Красная звезда, Технологии, Безопасность
В Генштабе назвали внедрение ИИ прорывом в военном превосходстве
Трушин: внедрение ИИ рассматривается как прорыв в военном превосходстве
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) рассматривается как прорыв в военном превосходстве, заявил председатель военно-научного комитета Вооружённых сил РФ - замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.
"Действительно, разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта в настоящее время рассматривается как одно из прорывных направлений обеспечения военного превосходства", - сказал Трушин
газете "Красная звезда"
.
Замначальника Генштаба отметил, что сценарии и модели будущих войн и операций, прогнозируемые военными учёными, уже сейчас существенно отличаются возрастающим участием в них высокотехнологичного вооружения, военной и специальной техники, в том числе с элементами ИИ.