Страны Ближнего Востока предостерегли Израиль от экспансионистской политики - РИА Новости, 09.02.2026
14:21 09.02.2026
Страны Ближнего Востока предостерегли Израиль от экспансионистской политики
Страны Ближнего Востока предостерегли Израиль от экспансионистской политики
Страны Ближнего Востока предостерегли Израиль от экспансионистской политики

МИД Турции: восемь стран Ближнего Востока осудили политику Израиля в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Восемь стран Ближнего Востока вновь обвинили Израиль в подрыве мирных усилий по урегулированию ситуации в секторе Газа и предостерегли от продолжения экспансионистской политики, говорится в совместном заявлении глав МИД, текст которого распространило министерство иностранных дел Турции.
В последние дни, несмотря на объявленный переход ко второй фазе мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, в палестинском полуэксклаве фиксируются регулярные столкновения между палестинскими группировками и израильскими силами. Ранее в одном из инцидентов израильский военный получил тяжелое ранение. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по группе радикалов в секторе Газа, которые представляли угрозу в районе линии отвода войск, сообщила в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ.
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Восстановление Газы начнется с переселения людей, заявил посол США
7 февраля, 18:36
"Министры иностранных дел самым решительным образом осудили незаконные решения и меры Израиля, подрывающие усилия по достижению мира... предостерегли от продолжения экспансионистской политики Израиля и незаконных мер, проводимых израильским правительством на оккупированном Западном берегу", - говорится в документе.
Министры иностранных дел Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ заявили, что Израиль предпринимает шаги, направленные на навязывание незаконного суверенитета, расширение поселенческой деятельности и формирование новой правовой и административной реальности на оккупированном Западном берегу. По их оценке, эти действия ускоряют процесс незаконной аннексии и вытеснения палестинского населения.
Главы внешнеполитических ведомств выразили "абсолютное неприятие" этих шагов, назвав их грубым нарушением международного права. В заявлении говорится, что подобные действия подрывают решение о создании двух государств и посягают на неотъемлемое право палестинского народа на создание независимого и суверенного государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Отмечается, что они также наносят ущерб продолжающимся усилиям по обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
До сих пор неизвестны полномочия "Совета мира" по Газе, заявил Лавров
Вчера, 12:55
 
Обострение палестино-израильского конфликтаДональд ТрампТурцияБлижний ВостокИзраильВ мире
 
 
