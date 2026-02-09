Страны Ближнего Востока предостерегли Израиль от экспансионистской политики

АНКАРА, 9 фев - РИА Новости. Восемь стран Ближнего Востока вновь обвинили Израиль в подрыве мирных усилий по урегулированию ситуации в секторе Газа и предостерегли от продолжения экспансионистской политики, говорится в совместном заявлении глав МИД, текст которого распространило министерство иностранных дел Турции.