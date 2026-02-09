https://ria.ru/20260209/gasparjan-2073214573.html
Командир батальона "АрБат" погиб в зоне СВО
Командир батальона "АрБат" погиб в зоне СВО - РИА Новости, 09.02.2026
Командир батальона "АрБат" погиб в зоне СВО
Командир батальона "АрБат" Айк Гаспарян погиб в зоне СВО, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 09.02.2026
Командир батальона "АрБат" погиб в зоне СВО
