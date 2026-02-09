Рейтинг@Mail.ru
Командир батальона "АрБат" погиб в зоне СВО - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 09.02.2026 (обновлено: 15:38 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/gasparjan-2073214573.html
Командир батальона "АрБат" погиб в зоне СВО
Командир батальона "АрБат" погиб в зоне СВО - РИА Новости, 09.02.2026
Командир батальона "АрБат" погиб в зоне СВО
Командир батальона "АрБат" Айк Гаспарян погиб в зоне СВО, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:58:00+03:00
2026-02-09T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
россия
иван приходько
владимир путин
происшествия
айк гаспарян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073214169_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_8c919474ffa1cc1f775286852a56e4df.jpg
горловка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073214169_127:0:747:465_1920x0_80_0_0_cc4a7eaa752fa7d65c40555c0fceb384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, россия, иван приходько, владимир путин, происшествия, айк гаспарян
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Россия, Иван Приходько, Владимир Путин, Происшествия, Айк Гаспарян
Командир батальона "АрБат" погиб в зоне СВО

Командир батальона "АрБат" Гаспарян погиб в зоне СВО

© Фото : RTАйк Гаспарян
Айк Гаспарян - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : RT
Айк Гаспарян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Командир батальона "АрБат" Айк Гаспарян погиб в зоне СВО, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«
"Сегодня при выполнении боевого задания пал смертью храбрых командир ОБСпН "АрБат" Айк "Абрек"! Вечная память!" — написал он в Telegram-канале.
Приходько назвал Гаспаряна настоящим командиром.
В декабре 2022 года президент Владимир Путин отметил героизм и мужество бойца, проявленные во время спецоперации, государственной наградой.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаРоссияИван ПриходькоВладимир ПутинПроисшествияАйк Гаспарян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала