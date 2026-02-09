Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве. Архивное фото

© AP Photo / Sergei Grits Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве

Зеленский сделал новое заявление об урегулировании конфликта на Украине

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что документы по гарантиям безопасности для Украины готовы.

"Надежные гарантии безопасности — это единственная реальная основа для того, чтобы мир был", — написал он в Telegram-канале.

По словам главы киевского режима, на этой неделе пройдут "важные международные мероприятия в сфере обороны и безопасности".

Мирный процесс по Украине

Киева и В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы Вашингтона . На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса , признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.