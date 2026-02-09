Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал новое заявление об урегулировании конфликта на Украине
23:12 09.02.2026 (обновлено: 23:19 09.02.2026)
Зеленский сделал новое заявление об урегулировании конфликта на Украине
Зеленский сделал новое заявление об урегулировании конфликта на Украине
Владимир Зеленский утверждает, что документы по гарантиям безопасности для Украины готовы. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T23:12:00+03:00
2026-02-09T23:19:00+03:00
Зеленский сделал новое заявление об урегулировании конфликта на Украине

Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности для Киева готовы

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что документы по гарантиям безопасности для Украины готовы.
"Надежные гарантии безопасности — это единственная реальная основа для того, чтобы мир был", — написал он в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Это геноцид". Действия Зеленского вызвали переполох на Западе
Вчера, 19:43
По словам главы киевского режима, на этой неделе пройдут "важные международные мероприятия в сфере обороны и безопасности".

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В США опровергли слова Зеленского о сроках заключения мира
Вчера, 17:24
 
Заголовок открываемого материала