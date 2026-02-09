Рейтинг@Mail.ru
Батраков вошел в топ-10 футболистов по опасным передачам до 21 года - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:38 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/futbol-2073314716.html
Батраков вошел в топ-10 футболистов по опасным передачам до 21 года
Батраков вошел в топ-10 футболистов по опасным передачам до 21 года - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Батраков вошел в топ-10 футболистов по опасным передачам до 21 года
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков занял десятое место в рейтинге игроков до 21 года с самыми опасными передачами под высоким прессингом за... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T20:38:00+03:00
2026-02-09T20:38:00+03:00
футбол
спорт
алексей батраков
ламин ямаль
локомотив (москва)
интер
барселона
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057843124_0:124:1296:852_1920x0_80_0_0_fc44f82e52bf038c6480f8f61daa0f54.jpg
https://ria.ru/20260209/match-2073257785.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057843124_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_017732a31e0a389a1c0ee54c6647ba50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей батраков, ламин ямаль, локомотив (москва), интер, барселона, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Алексей Батраков, Ламин Ямаль, Локомотив (Москва), Интер, Барселона, Российская премьер-лига (РПЛ)
Батраков вошел в топ-10 футболистов по опасным передачам до 21 года

CIES: Батраков вошел в топ-10 футболистов по опасным передачам до 21 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Алексей Батраков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков занял десятое место в рейтинге игроков до 21 года с самыми опасными передачами под высоким прессингом за 30 минут владения мячом, сообщается в аккаунте Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) в соцсети Х.
Анализ проведен среди футболистов, выступающих в лучших национальных чемпионатах мира. Батраков набрал 1,96 балла. Первое место в списке занял полузащитник австралийского клуба "Ньюкасл Джетс" Алекс Бадолато (2,86), второе - нападающий миланского "Интера" Франческо Пио Эспозито (2,83), третье - нападающий испанской "Барселоны" Ламин Ямаль (2,51).
Батракову 20 лет. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 23 матчах "Локомотива" в различных турнирах, забив 15 мячей. В РПЛ он занимает первое место в списке лучших бомбардиров (11 мячей), а также располагается на второй строчке в списке лучших ассистентов лиги (6).
Игрок ФК Крылья Советов Николай Рассказов (слева) - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Экс-футболист "Спартака" в стиле Зидана начал массовую драку на поле
Вчера, 17:20
 
ФутболСпортАлексей БатраковЛамин ЯмальЛокомотив (Москва)ИнтерБарселонаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Е. Остапенко
    734
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    У. Умбер
    663
    736
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Д. Боусас-Манейро
    66
    21
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Линетт
    76
    61
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Кремонезе
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кальяри
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Эспаньол
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала