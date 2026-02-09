Батраков вошел в топ-10 футболистов по опасным передачам до 21 года

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков занял десятое место в рейтинге игроков до 21 года с самыми опасными передачами под высоким прессингом за 30 минут владения мячом, сообщается в аккаунте Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) в соцсети Х.