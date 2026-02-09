https://ria.ru/20260209/futbol-2073314716.html
Батраков вошел в топ-10 футболистов по опасным передачам до 21 года
Батраков вошел в топ-10 футболистов по опасным передачам до 21 года - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Батраков вошел в топ-10 футболистов по опасным передачам до 21 года
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков занял десятое место в рейтинге игроков до 21 года с самыми опасными передачами под высоким прессингом за... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T20:38:00+03:00
2026-02-09T20:38:00+03:00
2026-02-09T20:38:00+03:00
футбол
спорт
алексей батраков
ламин ямаль
локомотив (москва)
интер
барселона
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057843124_0:124:1296:852_1920x0_80_0_0_fc44f82e52bf038c6480f8f61daa0f54.jpg
https://ria.ru/20260209/match-2073257785.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057843124_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_017732a31e0a389a1c0ee54c6647ba50.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, алексей батраков, ламин ямаль, локомотив (москва), интер, барселона, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Алексей Батраков, Ламин Ямаль, Локомотив (Москва), Интер, Барселона, Российская премьер-лига (РПЛ)
Батраков вошел в топ-10 футболистов по опасным передачам до 21 года
CIES: Батраков вошел в топ-10 футболистов по опасным передачам до 21 года