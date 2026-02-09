Рейтинг@Mail.ru
"Реал" выиграл седьмой матч подряд в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Футбол
 
01:23 09.02.2026 (обновлено: 01:32 09.02.2026)
"Реал" выиграл седьмой матч подряд в Ла Лиге
"Реал" выиграл седьмой матч подряд в Ла Лиге
Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Валенсию" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
спорт, испания, валенсия (область), чемпионат испании по футболу, килиан мбаппе, реал мадрид, валенсия, барселона
Футбол, Спорт, Испания, Валенсия (область), Чемпионат Испании по футболу, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид, Валенсия, Барселона
"Реал" выиграл седьмой матч подряд в Ла Лиге

"Реал" выиграл седьмой матч в Ла Лиге кряду, одержав победу над "Валенсией"

© Фото : Пресс-служба "Реала"Футболисты мадридского "Реала" Килиан Мбаппе (слева) и Винисиус
Футболисты мадридского Реала Килиан Мбаппе (слева) и Винисиус - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Реала"
Футболисты мадридского "Реала" Килиан Мбаппе (слева) и Винисиус. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Валенсию" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании по футболу
08 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Валенсия
0 : 2
Реал Мадрид
65‎’‎ • Альваро Фернандес
(Дин Хайзен)
90‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Браим Диас)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Валенсии завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Альваро Каррерас (65-я минута) и Килиан Мбаппе (90+1).
"Реал" выиграл седьмой матч кряду в чемпионате Испании и идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 57 очков и отстав на один балл от лидирующей "Барселоны". "Валенсия" (23) располагается на 17-й позиции.
В следующем матче чемпионата мадридский "Реал" 14 февраля примет "Реал Сосьедад", "Валенсия" днем позднее на выезде сыграет против "Леванте".
Ла Лига объявила о переносе одного из матчей тура
7 февраля, 12:55
 
ФутболСпортИспанияВаленсия (область)Чемпионат Испании по футболуКилиан МбаппеРеал МадридВаленсияБарселона
 
