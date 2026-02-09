https://ria.ru/20260209/futbol-2073089424.html
"Реал" выиграл седьмой матч подряд в Ла Лиге
Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Валенсию" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 09.02.2026
"Реал" выиграл седьмой матч в Ла Лиге кряду, одержав победу над "Валенсией"