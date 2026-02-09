Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил, кто заказал избиение сотрудника ФСБ на Кубани - РИА Новости, 09.02.2026
23:07 09.02.2026
Источник сообщил, кто заказал избиение сотрудника ФСБ на Кубани
Источник сообщил, кто заказал избиение сотрудника ФСБ на Кубани
Источник сообщил, кто заказал избиение сотрудника ФСБ на Кубани
Избиение сотрудника ФСБ в Краснодаре пытался организовать и.о. директора Кубанского казачьего кадетского корпуса в Динском районе, внук Ивана Васильевича... РИА Новости, 09.02.2026
Источник сообщил, кто заказал избиение сотрудника ФСБ на Кубани

Избиение сотрудника ФСБ на Кубани заказал глава Кубанского казачьего корпуса

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 фев – РИА Новости. Избиение сотрудника ФСБ в Краснодаре пытался организовать и.о. директора Кубанского казачьего кадетского корпуса в Динском районе, внук Ивана Васильевича Безуглого, именем которого назван этот корпус, после проверки данных о коррупционных преступлениях, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В понедельник в СУСК России по Краснодарскому краю сообщили, что исполняющий обязанности директора учебного учреждения в Динском районе Кубани пытался организовать избиение сотрудника краевого управления ФСБ после оперативно-разыскных мероприятий в отношении его. Для этого он попросил своего знакомого найти исполнителя преступления за вознаграждение в размере 85 тысяч рублей. Получив доказательства якобы выполненного "заказа", фигурант был задержан правоохранителями при передаче денег. Сейчас он арестован. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
"Он (фигурант - ред.) внук того самого Безуглого, в честь которого назван корпус. Был вызван сотрудниками ФСБ на опрос в рамках проверки информации о преступлениях коррупционного характера. После этого связался с исполнителем для организации избиения сотрудника и его руководителя", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что фигурант был недавно "назначен директором казачьего кадетского корпуса в Динском районе". При этом, как отмечается, сам корпус в районе ещё не успел начать работу, однако это не помешало коррупционным намерениям Безуглого, который, как подчеркивается, к моменту назначения не имел опыта работы и авторитета среди казаков.
Согласно данным сервиса Rusprofile, Иван Андреевич Безуглый числится и.о. директора учреждения "Кубанский казачий кадетский корпус имени дважды Героя труда Кубани, казачьего полковника И.В. Безуглого".
В марте 2025 года Кубанскому казачьему кадетскому корпусу в Динском районе было присвоено имя Ивана Васильевича Безуглого, казачьего полковника и дважды героя труда Кубани. Безуглов-старший ушел из жизни в феврале 2025 года.
