Исполнителя покушения на генерала Алексеева завербовала СБУ в 2025 году

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был агентом украинских спецслужб, сообщила ФСБ.

« "Любомир Корба выступал непосредственным исполнителем покушения, Виктор Васин — в качестве его пособника. Любомир Корба завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в городе Тернополе", — заявили в ведомстве.

В вербовке при содействии спецслужб Польши участвовал его сын Любош Корба. Киллер прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве. Затем он приехал в Россию через Кишинев и Тбилиси и стал следить за военными, включая Алексеева, за две тысячи долларов в месяц. Также СБУ обещала выплатить ему 30 тысяч долларов в случае успешного покушения.

Его соучастница Зинаида Серебрицкая арендовала квартиру в доме на Волоколамском шоссе, где живет Алексеев. В схроне в Московской области для Корбы спрятали пистолет с глушителем и ключ от двери в подъезд. В день покушения он дождался генерала у лифта и выстрелил в него четыре раза. Затем киллер получил указание лететь в Дубай, откуда должен был отправиться в Румынию , а затем в Киев.

Другой пособник покушения — Виктор Васин — оказался сторонником ФБК* и участвовал в подготовке по террористическим мотивам. Так, он арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы и покупал ему проездные билеты. Оба фигуранта признали вину.

Ночью 5 февраля, незадолго до покушения, Серебрицкая вылетела из Внуково в Стамбул. Она была гражданкой Украины до 2020 года и носила фамилию Антонюк. Предположительно, она скрывается на территории, подконтрольной Киеву.

Покушение на генерала

Утром в пятницу Корба открыл огонь из пистолета Макарова с глушителем по Алексееву, после чего скрылся, генерала госпитализировали в больницу. Спустя несколько часов киллер покинул страну. После экстрадиции из Дубая его арестовали в Москве . Накануне источник РИА Новости сообщил, что Алексеев пришел в сознание, угрозы его жизни нет.

Возбуждено дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия. Розыск организаторов покушения продолжается.

Генерал-лейтенант занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году стал Героем России.