Разыскные мероприятия после покушения на Алексеева продолжаются
Оперативно-разыскные мероприятия по факту покушения на генерала Владимира Алексеева продолжаются, сообщили в ЦОС ФСБ России. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T08:52:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве, Россия
