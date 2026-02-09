Рейтинг@Mail.ru
Французские бизнесмены боятся последствий санкций, сообщил посол России - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 09.02.2026 (обновлено: 22:45 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/frantsiya-2073320403.html
Французские бизнесмены боятся последствий санкций, сообщил посол России
Французские бизнесмены боятся последствий санкций, сообщил посол России - РИА Новости, 09.02.2026
Французские бизнесмены боятся последствий санкций, сообщил посол России
Французские предприниматели очень обеспокоены возможными последствиями антироссийских санкций для своего бизнеса в РФ и просят Россию "пожалеть" их, рассказал... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T21:37:00+03:00
2026-02-09T22:45:00+03:00
в мире
россия
франция
париж
владимир путин
алексей мешков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
https://ria.ru/20260209/germanija-2073104928.html
россия
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, париж, владимир путин, алексей мешков
В мире, Россия, Франция, Париж, Владимир Путин, Алексей Мешков
Французские бизнесмены боятся последствий санкций, сообщил посол России

Мешков: французские бизнесмены боятся последствий санкций и просят их пожалеть

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги ЕС и Франции
Флаги ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги ЕС и Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Французские предприниматели очень обеспокоены возможными последствиями антироссийских санкций для своего бизнеса в РФ и просят Россию "пожалеть" их, рассказал российский посол в Париже Алексей Мешков.
"Что касается французского бизнеса, его сегодня больше всего волнует, что эти оголтелые антироссийские санкции, которые продолжает штамповать Брюссель, бумерангом ударят по ним в России. И действительно, ко мне периодически приходят французские бизнесмены, и главный у них тезис: "Пожалейте нас, пусть Россия нас не трогает", - сказал он в интервью каналу "Россия 24".
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Санкции ЕС обернулись ростом банкротств компаний в Германии
Вчера, 07:27
 
В миреРоссияФранцияПарижВладимир ПутинАлексей Мешков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала